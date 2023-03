Unidos da Informa??o

Jornalistas desfilam na avenida do samba para contar como acontece a exibi??o das escolas no Carnaval 2006 de Juiz de Fora

Rep?rter: Ricardo Corr?a

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos



Eles caminham sem sambar, mas passam mais na avenida do que as escolas. Quantas vezes n?o se desce ou sobe a passarela quando se ? jornalista e ? preciso cobrir o desfile das escolas de samba, e a movimenta??o no samb?dromo. Haja f?lego para quem n?o ? foli?o, mas precisa fazer com que o carnaval chegue na casa e na lembran?a de cada uma das pessoas que, por um motivo ou por outro, n?o acompanharam a festa. ? esse o papel da imprensa. Que entra de gra?a, tem acesso livre, mas que n?o pode aproveitar nada disso simplesmente porque est? trabalhando, e sempre correndo.

S?o dezenas de jornalistas, fot?grafos, produtores, cinegrafistas e t?cnicos trabalhando na avenida. E fazendo de tudo. Uns apenas falam nas ondas do r?dio, passam a emo??o nos textos de jornal, ou outros que trabalham com a intera??o da internet. H? aqueles que cobrem para televis?o e os que, na tv, transmitem o desfile ao vivo. E, acredite, h? quem est?, na avenida, fazendo mat?rias que, aparentemente, nada t?m a ver com carnaval.

Roberta Oliveira (foto) faz parte da equipe de uma r?dio que transmitiu ao vivo os desfiles do grupo 1-B. No grupo, um rep?rter fica na concentra??o, outro na dispers?o e ela, ao lado do companheiro Paulo (os dois na foto ao lado), corre pela avenida, pelos camarotes e mesas para entrevistar as pessoas que est?o assistindo aos desfiles. Muito sacrif?cio, mas com recompensas, segundo Roberta.

"Ah, existe o cansa?o. Chegamos 18h e s? vamos sair quando o desfile acabar, mas o melhor ? quando passa a escola, a bateria. N?o tem jeito, a escola te ganha ali, e ? assim com todas", conta.

O imediatismo do r?dio obriga uma grande agilidade na transmiss?o, mas quem faz jornalismo impresso tamb?m precisa se virar. Isso porque ter? que fazer um texto detalhado, abrangente, para simplesmente n?o repetir o que r?dio, tv e internet j? disseram. Por isso, as equipes de impresso costumam ser maiores na avenida. No caso de Maria Judith Possani (foto ao lado), a mat?ria ser? escrita a quatro m?os. Ela s? chegou ? passarela depois de 1h da manh?. Antes, outra rep?rter j? trabalhava. Depois, as duas sentam e escrevem o texto, que n?o vai versar apenas sobre os desfiles, mas sobre as ocorr?ncias policiais e tudo mais que acontecer na avenida, o que obriga a jornalista a ficar com um olho na passarela e outro do lado de fora.

Na internet, o espa?o ? maior, cabem mais fotos e textos mais detalhados. Por isso o esfor?o de quem trabalha com esse ve?culo ? grande. Mais do que fazer um texto abrangente como os de impresso, ? necess?rio que se utilize recursos de interatividade e, mais do que isso, que exista agilidade. ? por isso que a rep?rter Fernanda Leonel (foto), que faz parte da equipe da ACESSA.com sai da avenida para a reda??o do portal. N?o importa se eles v?o sair de l? j? no fim da manh? ou in?cio da tarde do outro dia. O importante ? que o internauta clique e tenha no site a melhor cobertura de cada um dos dias de desfile.

"N?s sempre chegamos no in?cio e sa?mos quando acaba. Como a internet d? essa agilidade, n?s vamos direto colocar a mat?ria no ar. E buscamos fazer coisas diferentes, de bastidores, v?rias mat?rias", explica a rep?rter.

Para Carla Arantes (foto ao lado), a aten??o ? redobrada. A emissora em que trabalha est? fazendo a transmiss?o ao vivo do desfile do 1-B e do 1-A. Sua fun??o ? ficar na avenida cobrindo os buracos entre uma escola e outra. Durante os desfiles, o comando fica na cabine, com os narradores e comentaristas. Depois que a escola passa, entram em cena as reportagens de Carla, com pessoas famosas, vendedores ambulantes, autoridades e foli?es de todo tipo.

"? bacana, mas ? dif?cil. At? porque ? a primeira vez que estamos fazendo. S?o 39 pessoas trabalhando em algo muito novo. Mas n?s vemos as transmiss?es do Rio e tentamos fazer parecido aqui", diz Carla Arantes, que n?o desgruda do ponto eletr?nico nenhuma vez. Afinal, em transmiss?o ao vivo n?o h? hora para ser requisitada.

Esporte e pol?tica

Jornalista na passarela faz mat?ria de carnaval. Certo? Mais ou menos. Para Bruno Schincariol e Ricardo Miranda n?o ? bem assim. Bruno ? rep?rter de televis?o e est? pautado para fazer mat?rias de esporte na avenida. J? Ricardo (na foto ao lado de camisa branca), tem que ficar grudado nos pol?ticos, ouvindo coisas daqui e outras dali, para fazer notas s?rias de pol?tica. Nenhum ambiente pode ser descartado para quem trabalha com jornalismo pol?tico.

Por isso, ? comum ver Ricardo Miranda l? no cantinho, conversando com um assessor, enquanto uma escola n?o vem. No fim do dia, de posse das informa?es, ele far? notas da coluna de um jornal impresso. Ele sabe que, no seu trabalho, a disputa n?o ? entre escolas, mas entre partidos e candidatos.

J? Bruno Schincariol (foto ao lado) n?o v? dificuldades em fazer pautas de esporte na avenida. Um carro sendo empurrado, um puxador de samba se esgoleando, mestre-salas e porta-bandeiras desfilando, tudo remete a esporte. E Bruno est? l? para captar isso, seja medindo os batimentos do cora??o do mestre-sala, ou ouvindo os empurradores de carro sobre os gastos cal?ricos que se t?m durante o desfile. Pautas pr?-definidas e algumas cria?es feitas na avenida.

"Se voc? procurar voc? vai encontrar muita pauta de esporte em fatos curiosos. ? o caso do mestre-sala, que faz esporte durante todo o momento que est? na avenida. Lembro at? de quando, no ano passado, foi feita uma mat?ria em que se pesou o puxador de samba antes e depois do desfile, e ele havia perdido dois quilos", explica Bruno, que correndo de um lado para o outro, tamb?m n?o deixa de estar praticando esporte.

As dezenas de atletas da imprensa correm contra o tempo e se colocam no meio das escolas, para que as escolas se coloquem ? frente de cada pessoa que acessa um site, liga a televis?o, a r?dio ou compra um jornal no dia seguinte. Para saber de tudo, at? mesmo como ? o trabalho da imprensa na avenida.