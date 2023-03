Sábado, 14 de maio de 2011, atualizada às 10h

Juiz de Fora realiza motociata contra a violência no trânsito

Da Redação

Juiz de Fora vai realizar neste domingo, 15 de maio, a 1ª Motociata de Juiz de Fora contra a Violência no Trânsito. O evento tem o objetivo de mobilizar motociclistas da cidade e da região, chamando a atenção da comunidade para os perigos de uma conduta irresponsável no trânsito. A campanha de conscientização terá início às 9h, na avenida JK, 6.425, Benfica, e a chegada está prevista para as 12h, na Praça Antônio Carlos (veja, abaixo, o percurso completo).

A iniciativa inclui, ainda, a realização de shows com as bandas Ferrovelho, Melluna's e Tuka's Band. As apresentações, que ocorrem na Praça Antônio Carlos a partir das 12h, são gratuitas e abertas ao público. No local, os organizadores vão recolher doações de alimentos não-perecíveis, que serão doados a instituições ainda a serem definidas.

Confira o percurso da motociata

Avenida JK, rua Coronel Vidal, rua Henrique Burnier, avenida Brasil, avenida Barão do Rio Branco, retorno no bairro Bom Pastor, avenida Barão Rio Branco, Independência, Viaduto Augusto Franco, avenida Brasil, Praça Antônio Carlos (ver mapas).