Desfile Grupo 1A

Juventude Imperial

O tradicional samba no p? veio com menos for?a, mas os belos carros e as alas compactas fizeram bonito

Rep?rter: Ricardo Corr?a

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos



Juventude Imperial sempre foi sin?nimo de muita vibra??o por parte dos seus integrantes. At? que isso aconteceu tamb?m esse ano, mas bem menos do que em ocasi?es anteriores. Para compensar isso, um desfile pr?ximo do impec?vel, com carros enormes que s? destoavam do abre-alas, que trouxe a coroa da escola e nada mais. Antes dele, um dos pontos altos da escola este ano. A comiss?o de frente, teatral, que colocou ex?rcitos de vermelho e branco lutando pela posse do tesouro. A prepara??o, o ataque, a luta e o contragolpe foram detalhados como no palco.

A escola entrou na avenida com muito amarelo, vermelho e branco no in?cio do desfile. Mas a bateria foi tradicional. Com o verde e branco j? conhecido, arrepiou a passarela e cumpriu sua parte.

O enredo da Juventude em 2006 foi "De Tiradentes a a Tancredo. Por isso, a arte sacra, a inconfid?ncia mineira, a maria fuma?a e o pr?prio Tancredo foram lembrados nos outros carros aleg?ricos. Todos grandes e bem acabados, dando um contraponto entre as 13 alas da escola.

No ch?o, garimpeiros, bandeirantes, Nossa Senhora do Pilar, os portugueses, a Inconfid?ncia, os nobres, o barroco mineiro, o turismo e as festas religiosas. Lendas, m?sica e artesanato tamb?m ganharam espa?o na hist?ria contada, e cantada por M?rcio Moreno, Chiquinho, Danilo e Idi. Vinte e cinco destaques fizeram a diferen?a entre os 900 integrantes da verde e branco que foi uma das ganhadoras do ?ltimo carnaval. E eles est?o na briga pelo bi.

A hist?ria da Juventude Imperial

Em 1965, na Vila Olavo Costa, o Bloco do Olavo se transformou em escola de samba. A Juventude Imperial partiu da id?ia de David Chaves e sua fam?lia, que reuniram integrantes poara desfilar, tocar e sambar pelas princiapis ruas da cidade. Mas nunca foi f?cil e por isso os integrantes da escola sempre foram conhecidos pela supera??o e entusiasmo, no que se chama por a? de "samba no p?". ? verdade que a escola viveu dificuldades, mas n?o pode reclamar das gl?rias obtidas. No in?cio da d?cada de 70, por exemplo, reinou absoluta. Em 1970, 71, 72 e 73 conquistou o tetracampeonato. Mas s? voltou a e destacar bem mais tarde. Em 1995 e 1997 quase chegou l?: ficou com o vice-campeonato. Em 2000 mais uma vez, assim como em 2004. O t?tulo t?o esperado s? veio no ano passado, mas divido com Unidos do Ladeira e Real Grandeza. A volta ao topo sozinha est? demorando, mas pode acabar essa semana.

