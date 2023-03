Na cad?ncia do samba...e da fama

Elas s?o adoradas, invejadas e lutam muito para chegar ao posto mais desejado entre as mulheres de uma escola de samba:o de madrinha da bateria

Rep?rter: Fernanda Leonel

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos



Elas ocupam uma posi??o de destaque: est?o a frente da ala mais observada da escola de samba, tem espa?o na avenida para sua apresenta??o e representam sempre o sonho de muitas outras garotas pertencentes ao reduto da escola pela qual desfilam.

Mais ainda: s?o cobradas para estarem bonitas,"bem apresent?veis", terem f?lego durante os 60 minutos de samba no p?, e estarem sorridentes ? qualquer pre?o ou salto na avenida.

Mas por incr?vel que pare?a, todas gostam disso. As madrinhas da bateria das escolas de samba do grupo 1A s?o un?nimes ao afirmar que "todo esfor?o vale a pena". Durante 365 dias no ano, todas as garotas fazem alguma coisa, por m?nima que seja, para realizar melhor suas fun?es na avenida. E at? as que sonham em ser a pr?xima escolhida do grupo para sambar ? frente da ala que faz a avenida estremecer fazem. E como fazem.

N?o tomar refrigerante ? a regra n?mero um de quem sabe que vai ou sonha em sair nessa posi??o na avenida. Cerveja? Nem pensar, porque a barriga precisa estar em forma para a comemora??o do momo. E por falar em forma, ? preciso malhar e dan?ar bastante, porque como as madrinhas afirmam, "se n?o forem feitos exerc?cios durante todo o ano, n?o d? pra aguentar o pique na passarela".

Mas o exerc?cio f?sico precisa ajudar tamb?m o cora??o dessa meninas, que bate acelerado, ancioso, tanto na avenida, quanto no processo de escolha da representa??o. Processo que n?o acontece em todas as escolas, j? que muitos grupos desfilam com a mesma madrinha h? anos.

Mas se a escolhida, quase vital?cia ao cargo, fica feliz com a perman?ncia, certamente muitas outras torcem pelo processo atrav?s de concurso anual. S? assim, elas podem relizar o sonho e ainda desfilar pela escola do cora??o.

De acordo com o carnavalesco da Escola ?guia de Ouro, Gleydson Lima Cordeiro, ao longo da prepara??o do carnaval, mais de 20 meninas se apresentam e fazem o pedido para ocupar o cargo. "Muitas vezes ? at? dif?cil pra n?s, porque todas s?o muito bonitas. Al?m do mais, temos que tomar cuidado com a maneira que recusamos, porque essa resposta trabalha com o sonho e com o ego".

Elas conseguiram!

Leila Petrato, representante da Unidos do Ladeira, foi eleita em um desses concursos realizados anualmente. Ela conta que sempre sonhou com o lugar na escola, que se inscreveu mais de uma vez e que aprova esse tipo de m?todo de escolha. "Eu por exemplo, adoro concursos. Sempre que posso estou em um. Acho que a pessoa que que se candidatar, se for pra ela merecer, ela ganha."

A mulata parece mesmo ter sorte nesse tipo de competi??o. Esse ano, incentivada pela escola, participou tamb?m do concurso para escolha da rainha do carnaval. Resultado: Ficou com o terceiro lugar e carrega hoje, a faixa de segunda princesa da folia de 2006.

Leila, que controla a alimenta??o, ingere muito l?quido e faz gin?stica tr?s vezes por semana, tremia minutos antes da escola de representava entrar na avenida. Mesmo com a m?e por perto, ajudando com os ?ltimos retoques, a madrinha da bateria do Ladeira dizia n?o conseguir se controlar.

Nervosismo normal tamb?m para as mais experientes. Elis?ngela Ven?ncio desfila h? 18 anos ? frente de baterias diversas da cidade, mas tamb?m estava roendo as unhas minutos antes de cair no samba. Esse ano ela desfila pela Real Grandeza e declara: "? como se fosse a primeira vez."

Elis?ngela diz que o pior de ser rainha est? nos cuidados excessivos que se tem que ter com o corpo. "Eu vivo de regime. E como sou madrinha h? muitos anos, cheguei a conclus?o que nunca como na vida". Mas a loira, disputada pelas escolas de samba pela muita experi?ncia e forte gingado, reafirma e d? as dicas para quem sonha com a posi??o: "Vale a pena. E como vale! ".