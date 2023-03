Para quem pensa em descansar durante os dias de festa, a regi?o de Juiz de Fora oferece algumas op?es de hot?is fazendas. Cada um deles apresenta pequenos detalhes entre as atividades oferecidas, que podem se enquadrar melhor dentro do que voc? procura. Os n?meros mostram que muitos juizforanos recorrem a esse tipo de programa durante as comemora?es do Rei Momo. De acordo com todos os atendentes desses hot?is, os n?meros de reservas chegam a dobrar nessa ?poca do ano. Para Lurdes Evangelista, funcion?ria do Hotel Fazenda S?o Fid?lis, o aumento da procura por lugares mais calmos no carnaval est? diretamente relacionado com a press?o e agita??o que as pessoas vivem no dia-a-dia. Clique aqui, para ler uma mat?ria sobre hot?is-fazenda

S?o Fid?lis - Rod BR267 - KM80 - Parque Palmeiras - Quanto? R$ 360 (di?rias de s?bado a quarta) - O que fazer? Piscina, sauna, quadras de esporte, cavalos Santa Helena - BR 040, s/n - Quanto? R$1.200 (di?rias de sexta a quarta) - O que fazer? Caminhada ecol?gica, esportes radicais, cavalo, charrete, piscina, sauna, quadras de esporte. Santa Felicidade - Zona Rural de Rio Novo - Quanto? R$ 640 (di?rias de sexta a quarta) - O que fazer? Turismo rural, piscina, sauna, quadras de esporte