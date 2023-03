Desfile Grupo 1B

Partido Alto

Pedidos de igualdade social e defesa dos

direitos do homem, interpretados com muito samba e suor

Rep?rter: Ricardo Corr?a

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos



A quarta escola a entrar na passarela do samba de Juiz de Fora foi a Partido Alto. A tradicional escola com redutos em tr?s locais distintos de Juiz de Fora (Mariano Proc?pio, Largo do Riachuelo e Paineiras) abusou do verde e rosa mais uma vez, vestindo boa parte dos seus 800 componentes.

Foi a maior escola a desfilar, e a ?nica j? campe? do grupo principal entre todas que entraram na avenida para o desfile do 1-B.

No enredo, o Brasil foi o tema para defender o direito do homem ? dignidade e a igualdade de condi?es. O lema "Mais alto o coqueiro, maior o tombo. Afinal todo mundo ? igual", recebeu o samba de Marcelo Pac?fico e Edson de Souza, que tamb?m interpretaram na avenida, ao lado de Gilmar Dutra, Juliano e Lincoln (ou?a trecho do samba-enredo).

Foram 12 alas no total. Um dos destaques foi "Em se plantando, tudo d?", representando a alimenta??o e o trabalho, que trazia, no chap?u dos componentes, representa?es de frutas tropicais. Para representar a sa?de, os carnavalescos utilizaram o nome "Vida meu maior tesouro. Depois vinha tamb?m a "Sementes da vit?ria", que representava a educa??o e era formada s? por crian?as. Outra ala infantil veio no final do desfile: "N?o deixem o samba morrer.

A moradia, atrav?s da ala "Sonho de consumo", a Brasilidade do escritor Lima Barreto, a constela??o da Ursa Maior, o Ator Grande Otelo, o Pierr? e o Baile de M?scaras tamb?m foram lembrados. As Baianas vieram de "As rosas n?o falam" e a bateria, com 110 componentes, a maior da avenida, foi pintada de "raiz de bambas", toda em verde e rosa, mais verde do que rosa.

Foram tr?s carros aleg?ricos, que traziam 18 destaques. O abre-alas, que trazia a coroa da Partido, levou o nome de "Perante a Deus todos somos iguais. Depois veio o ch?o de estrelas, carro escuro, em preto e prata, que quebrou as cores claras e vibrantes que a escola usava na avenida. Terminando o desfile, no carro entre coqueiros, o "Exemplo de democracia", com pobres e ricos convivendo.

A hist?ria do Partido Alto

Uma das escolas mais tradicionais de Juiz de Fora, o Partido Alto foi fundado em 8 de novembro de 1967. Mas o in?cio remonta a tempos ainda mais distantes, com o bloco "A Pastorinha do Morro". De tanto reunir integrantes, os organizadores decidiram transform?-lo em escola de samba. E foi logo para o grupo especial. O Partido Alto j? teve dificuldades, fechou as portas, voltou e vangloria-se de ter cinco t?tulos de campe? do carnaval de Juiz de Fora no curr?culo. O ?ltimo deles foi em 1997, quando cantou "Luiz Gonzaga, o Rei do Bai?o. Depois disso, chegou a um vice-campeonato, no ano seguinte, mas viveu momentos dif?ceis. Depois de n?o desfilar em 2000, foi rebaixada. No grupo 1-B ficou nba Segunda colocara??o. Voltou para o grupo principal, mas foi rebaixada novamente em 2004. Agora a esperan?a ? de reviver os bons tempos para que o Verde e o Rosa continuem sendo n?o s? tradicionais, mas vencedores.

