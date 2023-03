Pr?ncipes e princesas do samba

Crian?as d?o um show de alegria na passarela, contagiam as arquibancadas e estr?iam a Escola de Samba Princesinha de Minas

Rep?rter: Fernanda Leonel

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos



Todo mundo diz que crian?a sempre rouba a cena. Pelo menos, pra quem estava no desfile das escolas de samba do grupo de avalia??o, n?o h? a menor d?vida de que elas s?o sucesso garantido no carnaval.

Durante os desfiles de domingo, do grupo 1B, os pequenos carnavalescos j? haviam conquistado o sorriso de muitos que esperavam pra ver os desfile das escolas. Mas foi na noite de segunda-feira que elas realmente deixaram muito marmanjo de queixo ca?do. A r?c?m-criada Escola de Samba Princesinha de Minas, estreou no carnaval de Juiz de Fora trazendo 300 crian?as de cinco a 17 anos para avenida.

Aplausos, muitos aplausos. Os em maior quantidade e com maior vibra??o da noite. Em todos os setores de arquibancadas ou dos camarotes que passava, a escola mirim deixava o povo encantado e animado.

A anima??o do p?blico foi por tantas vezes tamanha, que n?o era dif?cil ver rostinhos assustados ou mesmo com vergonha durante o percurso do desfile. Meninos e meninas, em maior propor??o, vindos de comunidade mais pobres da cidade, que em grande parte dos casos n?o estavam acostumados com o estrelado que a festa mais popular do pa?s proporciona.

Mas assim como os de carinha assustada, tamb?m haviam aqueles que adoravam os "confetes" do carnaval. Com a gra?a de muita mo?a feita, tr?s "rainhas de bateria" se desdobravam entre requebros, beijos e acenos para o p?blico atento, assim integrantes de outras alas pareciam estar mais que a vontade na passarela do samba.

Quase todo o desfile foi planejado e executado pelas crian?as participantes. Para os adultos sobrou mesmo s? a confec??o das fantasias e os ensaios de coreografias que vez ou outra faziam parte da apresenta??o. Todas as outras tarefas, que v?o desde a composi??o do samba enredo, sua execu??o e o acompanhamento por 40 instrumentos na bateria, ficou a cargo dos baixinhos da escola vermelho, azul, verde e branco.

O enredo apresentado pela escola defendia que o sonho de qualquer crian?a ? ser feliz. Com o samba "Futuro, seu nome ? crian?a", o grupo mandou o seu pedido de combate ? desigualdade social e aos preconceitos. Com alas que representavam as condi?es necess?rias para que meninos e meninas cres?am com dignidade, eles transportaram quem estava na avenida para o imagin?rio infantil.

Filhos do carnaval



O que parece ? que amor pelo carnaval n?o d? assim de uma hora pra outra: ? alimentado. Conhecer, assistir, identificar e se apaixonar pela alegria dos quatro dias de folia ? um processo, mesmo que aconte?a muito r?pido.

As crian?as da Escola Princesinha de Minas provam isso. Grande parte delas s?o filhos de atuais ou ex-integrantes de escolas de samba diversas da cidade. A paix?o pelo carnaval e pelos desfiles na rua que elas demostram ao longo dos 50 minutos de samba t?m explica??o: elas aprenderam a reconhecer no dia-a dia de quem est? mais pr?ximo delas, o amor pelo esp?rito do carnaval.

Caren Oliveira (foto), de sete anos j? est? contagiada por esse amor h? muito tempo. H? quatro anos, ela participa dos desfiles competitivos do carnaval de Juiz de Fora. A menina, que ? uma das rainhas da bateria da escola Princesinha, tamb?m desfilou no grupo 1B pela Mocidade Independente do Progresso no ?ltimo domingo.

A m?e, Doroth Petrato (foto acima), desfilou por mais de 10 anos no carnaval juizforano. Pra completar, a tia de Carmem ? presidente de escola de samba, e a prima, Leila Petrato, era rainha de bateria e agora, segunda princesa do carnaval.

Com todo essa "gen?tica" fica dif?cil de n?o imaginar a pequena Caren na avenida. Sem esconder o entusiasmo, ela sonha com o dia que vai ocupar o lugar de rainha do carnaval da cidade.

Mesmo os n?o t?o experientes, tamb?m se rendem ? paix?o dos pais. Juliano de Paula (foto), de seis anos, desfila pela segunda vez, e tem o maior incentivo dos pais.

A m?e, Rosana Sampaio acompanhou de perto todos os passos do filhote. Trouxe a fam?lia, os vizinhos, os amigos e quem mais que se interessasse para a passarela do samba. Tudo pra ver o filho Juliano aplaudido de p?. Rosana diz que apesar de n?o desfilar mais, se v? realizada no filho, e que torce para que ele, assim como a fam?lia, d? prosseguimento ? paix?o pelo carnaval.