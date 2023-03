De 8 a 12 de julho

Projeto Bombeiro Amigo do Peito

11/07/02 - No m?s de julho o Banco de Leite Humano e o 4? Batalh?o de Bombeiro Militar comemoram os n?meros do projeto Bombeiro Amigo do Peito na cidade. O trabalho, que antes era feito pela equipe do Banco de Leite, agora conta com a ajuda de seis integrantes femininas dos bombeiros, fazendo de Juiz de Fora a primeira cidade mineira a adotar esta id?ia. Em mar?o de 2002, quando o projeto foi implantado, atendia quatro m?es doadoras em suas casas. Hoje, apenas tr?s meses ap?s sua implanta??o, j? s?o mais de 30 doa?es por dia. No per?odo de 3 de abril a 16 de junho, o projeto alcan?ou a impressionante marca de 207 litros de leite coletados, perfazendo um total de 333 m?es doadoras, em dois meses e meio.

Para uma maior abrang?ncia dos limites da cidade, o projeto elaborou rotas que s?o tra?adas de acordo com o n?mero de m?es. Essas rotas s?o feitas ?s segundas, quartas e sextas-feiras. As visitas podem ser agendadas no Banco de Leite ou diretamente com o Corpo de Bombeiros. O Banco de Leite Humano (Av. dos Andradas, 222 - 2? andar) ? uma parceria da AMAC com a Diretoria Municipal de Sa?de. O local re?ne servi?os como teste do pezinho e vacina??o. O Banco de Leite atende de 8h ?s 17h, de segunda ? sexta-feira. Outras informa?es no Corpo de Bombeiros: 193 (Tenente Alcendina) ou no Banco de Leite Humano: 3690-7436.

C?mara prepara canal de TV

11/07/02 - A TV C?mara, que vai cobrir todas as atividades do Legislativo municipal, tem a previs?o de estar no ar em 90 dias. A promessa ? do presidente da C?mara, vereador Isauro Calais. Segundo ele, toda a infra-estrutura para o funcionamento do canal a cabo j? est? licitada e em fase de conclus?o. A sede da TV vai funcionar no pr?dio anexo do Pal?cio Barbosa Lima, no chamado "arquivo m?vel" a ser constru?do. De acordo com Isauro, a transmiss?o ser? sempre ao vivo, sem cortes e aberta ? participa??o da popula??o da cidade.

A agiliza??o da TV C?mara ? um dos instrumentos para conferir maior transpar?ncia ? C?mara Municipal e seus vereadores. Essa abertura vem sendo cobrada por entidades da sociedade. O Comit? de Cidadania, por exemplo, elaborou uma lista de sugest?es de mudan?as no funcionamento do Legislativo. Entre as propostas, est?o a instala??o de um tel?o para transmiss?o das sess?es no Parque Halfeld e uma modifica??o no hor?rio das reuni?es e audi?ncias. Segundo o presidente da C?mara a inten??o ? que as sess?es comecem ?s 18h, para ampliar a participal??o das pessoas que trabalham durante o dia.

Vistoria em transporte escolar

8/07/02 - A Ger?ncia de Transportes e Tr?nsito come?a, dia 8 de junho, a vistoria semestral do transporte escolar. Todos os permission?rios foram convocados a comparecer no balc?o da Gettran, (R. S?o Mateus, 1357). O Departamento de Planejamento organizou um cronograma a partir do n?mero do Cart?o de Identifica??o do Ve?culo (CIV). A vistoria acontece de 8h ?s 12h e 14h ?s 18h. Quem comparecer ? vistoria n?o recebe o selo que garante o exerc?cio da profiss?o. Neste caso, est?o sujeitos a suspens?o e ao pagamento de multa para aqueles que forem flagrados em atividade. Confira a ordem para a vistoria:

CIV de 01 a 60: de 8 a 12 de julho,

CIV de 61 a 114: de 15 a 19 de julho

Pendentes: dias 25 e 26 de julho

Para que a vistoria seja efetuada ? preciso apresentar o comprovante de pagamento do DAM, emitido pela Gettran, correspondente a R$ 12,09. Ap?s a vistoria, o motorista deve comparecer ? sede da Ger?ncia ( Av. Brasil, 560 ), com os seguintes documentos: certificado do registro e licenciamento do ve?culo, que dever? estar em nome do pr?prio permission?rio (em caso de leasing, constando no documento o nome) e o pagamento do seguro obrigat?rio de responsabilidade civil; laudo de vistoria especial, expedido pela Delegacia Adjunta de Tr?nsito e Acidentes da 7? DRSP Juiz de Fora; comprovante de vistoria do ve?culo, realizada pela Ger?ncia de Transportes e Tr?nsito; comprovante de pagamento da taxa de vistoria e a certid?o de prontu?rio emitido pelo Detran.

Para evitar que seja cobrada multa por atraso no pagamento do DAM, a Gettran emitiu a boleta com data de vencimento at? o dia 31 de julho. Caso n?o seja respeitada a data de vencimento, para a emiss?o de uma nova via haver? os seguintes acr?scimos: 2? via - 15 dias ap?s a 1? via - multa de 2%, 3? via - 30 dias ap?s a 1? via - multa de 4%, 4? via - 40 dias ap?s a 1? via - multa de 8%, 5? via - 60 dias ap?s a 1? via - multa de 15%. Outras informa?es: 3690-7255.

Cadastro para bolsas do governo

8/07/02 - As fam?lias candidatas ? programas sociais federais, que se inscreveram no Cadastro ?nico, ter?o seus dados analisados pela Diretoria de Pol?tica Social (DPS). O trabalho de campo come?a em agosto, se houver alguma irregularidade a fam?lia n?o recebe o benef?cio. O cadastramento pode ser feito at? o dia 12 de julho, no Centro de Forma??o do Professor, das 8h ?s 18h. O Cadastro est? sendo criado para inserir fam?lias carentes em programas de transfer?ncia direta de renda do Governo Federal como o Bolsa Escola, Programa de Erradica??o do Trabalho Infantil (Peti), Bolsa Alimenta??o ou no Vale G?s.

Para efetuar o cadastramento, ? necess?rio apresentar pelo menos um tipo de documento (certid?o de nascimento ou casamento, identidade, CPF, titulo ou carteira de trabalho) de cada membro da fam?lia ou que resida no domic?lio. As pessoas que j? recebem o Bolsa Escola Federal precisam fazer o recadastramento. O Bolsa Escola ? concedido desde fevereiro de 2002, atendendo ? fam?lias com crian?as na faixa et?ria de seis ? 15 anos de idade, que estejam regularmente matriculadas em escolas da rede p?blica. Atualmente, est?o sendo beneficiadas 4.997 fam?lias. J? o Bolsa Alimenta??o, o Programa de Erradica??o do Trabalho Infantil e o Aux?lio G?s estar?o sendo concedidos pela primeira vez pelo Governo Federal.

Ainda n?o foi definido o valor das bolsas, exceto o Bolsa Escola que ? de R$ 15 mensais por estudante, podendo cada fam?lia receber at? R$ 45. Mas para ter direito a essa ajuda de custo, ? preciso que a crian?a tenha pelo menos 90% de freq??ncia escolar e que cada fam?lia responda a um question?rio, que pode ser adquirido na pr?pria escola do aluno. Outras informa?es: 3690-7630 (Gisele Machado Tavares).

Hospital Municipal ter? seis leitos de UTI

8/07/02 - O Hospital Municipal Doutor Mozart Geraldo Teixeira deve receber seis leitos adulto de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), com o custeio de R$ 23.760 mensais. O hospital foi uma das 13 institui?es beneficiadas em Minas Gerais. Para receber a verba, as UTIs ter?o que ser transformadas em tipo II, ou seja, com mais recursos humanos e equipamentos. Para isto, o Minist?rio da Sa?de vai repassar ? Secretaria de Estado da Sa?de (SES) R$ 300 mil mensais para as despesas di?rias destas vagas.

Os novos leitos foram indicados pela SES para refor?ar os servi?os que j? vinham sendo prestados. A distribui??o priorizou as regi?es com grande demanda por atendimento e onde j? existiam servi?os especializados de terapia intensiva. A partir deste m?s, o Governo federal aumenta o teto financeiro de Minas, que era de R$ 86 milh?es para R$ 88 milh?es, visando melhorar a assist?ncia ? sa?de nos procedimentos de m?dia e alta complexidade.

Novas tarifas de ?gua e esgoto

8/07/02 - As contas de ?gua e esgoto emitidas em agosto, e relativas ao consumo deste m?s de julho, foram reajustadas em 15,23%. O ?ndice ser? aplicado de forma linear e foi calculado com base no INPC (?ndice Nacional de Pre?os ao Consumidor) acumulado dos ?ltimos 12 meses, acrescido do valor necess?rio para manter a capacidade de investimentos. Os usu?rios estar?o sendo informados do reajuste atrav?s das contas emitidas neste m?s. A Cesama explica que, para continuar uma empresa p?blica, ? preciso ter tarifas competitivas.

Para o c?lculo do ?ndice de reajuste foram analisados o aumento das despesas com pessoal, energia el?trica, produtos qu?micos, combust?vel entre outros. Tamb?m foi levado em conta o plano de a?es da Cesama at? 2004, onde est?o as obras necess?rias para amplia??o e manuten??o do sistema, que tem como meta o atendimento de toda a popula??o.

Atualmente a Cesama atende 99% da popula??o com ?gua tratada e 98% t?m rede coletora de esgoto. Os n?meros s?o de pa?ses de primeiro mundo e refletem na sa?de dos cidad?os, j? que segundo dados da Organiza??o Mundial da Sa?de, cada d?lar aplicado no saneamento, representa uma economia de 5 d?lares em tratamento m?dico. Mesmo com o reajuste, os usu?rios da Cesama continuam a pagar pre?os mais baixos que a maioria das cidades da regi?o sudeste.

Testes de AIDS para gr?vidas

8/07/02 - Juiz de fora pode ter uma nova lei que ir? obrigar a realiza??o de testes para detectar o v?rus da AIDS em gestantes. Os exames ser?o realizados nas unidades ligadas ao sistema ?nico de Sa?de. De acordo com a proposta, caso as gestantes n?o realizem o exame, os respons?veis pelo parto devem ser obrigados a fazer o chamado ?teste r?pido? para a detec??o do v?rus. Uma vez constatada a exist?ncia do HIV, caber? a Prefeitura, atrav?s de seu Departamento da Mulher, proceder ?s aplica?es necess?rias de AZT, antes, durante e ap?s o parto. A crian?a tamb?m ter? acompanhamento at?, no m?nimo, um ano ap?s o nascimento.

Caso a gestante, esteja sendo acompanhada, atrav?s dos pr?-natais, caber? a ela apresentar o resultado dos testes, quando for realizado o parto. Os hospitais da rede p?blica ou privada que realizam exame pr?-natal e partos dever?o afixar, em local vis?vel e f?cil leitura, cartaz com o texto, alertando sobre os benef?cios de se realizar esses exames e sobre a sua obrigatoriedade. O descumprimento da lei sujeitar? o infrator respons?vel ? multa de dez Unidades Fiscais do Munic?pio e em caso de reincid?ncia, ao triplo deste valor.

Matr?culas para o supletivo em 2002

8/07/02 - A Prefeitura de Juiz de Fora, atrav?s da Ger?ncia de Promo??o da Cidadania da Diretoria de Pol?tica Social (DPS), aumentou, praticamente em 100%, o n?mero de vagas para o supletivo, passando de 6 mil para 11.960 matr?culas, em 2002. Esse aumento de vagas ? fruto do aumento na demanda nos ?ltimos anos. O n?mero de trabalhadores procurando emprego na cidade aumentou. J? a coloca??o no trabalho teve queda. Um dos motivos ? a baixa escolaridade dos profissionais que n?o completaram o ensino fundamental e m?dio, pr?-requisito na hora da contrata??o. O supletivo ? a alternativa r?pida para completar os estudos e aumentar as possibilidades de inser??o no mercado de trabalho.

Projeto Caminhar III

8/07/02 - A Ger?ncia de Promo??o da Cidadania vai lan?ar, no final de julho, o Projeto Caminhar III, que vai oferecer o curso supletivo do Ensino M?dio para 24 Escolas Municipais. No in?cio deste ano, apenas quatro escolas ofereciam supletivo para o ensino m?dio, num total de 468 vagas. A partir de agosto este n?mero passar? para 1408 vagas. O projeto vai dar continuidade ao Caminhar I, supletivo de 1? ? 4?, e o Caminhar II, supl?ncia de 5? ? 8?. Al?m das escolas municipais e os postos do CESU, a Ger?ncia de Promo??o da Cidadania, est? oferecendo, para 410 alunos, o supletivo do ensino fundamental em 11 telessalas. At? o final do ano ser?o criadas mais cinco salas, exclusivas para os funcion?rios da Prefeitura.

A Prefeitura de Juiz de Fora oferece duas modalidades de supletivo. Um ? o presencial onde a inscri??o acontece nos meses de junho e dezembro. Este ano, por causa da greve, ser? realizada no in?cio do m?s de agosto. Vinte e oito escolas municipais oferecem supletivo de 1? ? 4? s?ries. Vinte e seis oferecem de 5? ? 8? s?ries. Vinte e quatro oferecem de ensino m?dio (4 desde 1993 e 20 a partir de agosto de 2002). Outra modalidade ? o semi-presencial, com inscri??o durante todo o ano.

A Prefeitura tem uma oferta permanente de vagas para o supletivo semi-presencial em quatro postos de atendimento: em Vila Esperan?a II (R. Cust?dio Lopes de Mattos, 190) telefone: 3690-7825); na Casa do Albergado (R. S?o Sebasti?o, 148), (R. Floriano Peixoto, 435) telefone: 3690-7440 e no Cesu de Teixeiras, (R. Pantaleone Arcuri, 314) telefone: 3690-7652. No supletivo semi-presencial os alunos matriculam-se por disciplina. Recebem as apostilas, estudam em casa e realizam as provas nos postos. N?o h? divis?o por s?rie e por isso a conclus?o do curso n?o tem um tempo preciso, que depende do rendimento do aluno. Em m?dia, o Ensino Fundamental ? completado em 2 anos e o m?dio 1 ano e meio. Mais informa?es: 3690-7630.