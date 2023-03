Desfile Grupo 1A





Real Grandeza

Escola tem carros luxuosos e alas completas, mas se atrapalha, perde tempo e a calma. T?tulo mais longe

Rep?rter: Ricardo Corr?a

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos



A organiza??o que sobrou no Ladeira, faltou ao Real Grandeza e, com isso, a esperan?a de um t?tulo pode ter ficado na concentra??o. L?, briga na bateria, destaques atrasados, carros desmontados no momento de iniciar o desfile. O resultado disso: o desespero e o nervosismo, que comprometeu um desfile bonito, de carros aleg?ricos grandiosos e alas bem compostas.

Para n?o perder pontos no quesito cronometragem, a comiss?o de frente foi para a avenida. Mas ficou l?, lentamente evoluindo enquanto o abre-alas ainda era montado. Depois de v?rios minutos e um buraco enorme, enfim o carro vermelho entrou na avenida, com o teatro Moulin Rouge. Mas o tempo perdido nesse in?cio fez muita diferen?a em todo o desfile. Correria o tempo todo, buracos entre as alas podem fazer diferen?a no julgamento dos quesitos relacionados a conjunto, harmonia e evolu??o.

Mas a frase de uma integrante da bateria antes de entrar na avenida resumia tudo: "n?o vamos ganhar, mas vamos fazer bonito". E o Real fez, com carros aleg?ricos bem trabalhados e alas muito bem vestidas, a escola contou a trajet?ria de Santos Dumont, com um samba animado, puxado por Paulo Magalh?es.

Para contar a hist?ria do homem que colocou o 14-BIS para voar h? exatos cem anos, o Real usou muito vermelho, branco e azul. As cores da Fran?a, onde decolou o avi?ozinho famoso do brasileiro sonhador. Al?m do Moulin Rouge, a escola que possui reduto na zona leste trouxe o Museu Casa Natald e Santos Dumont, o Bal?o Brasil, o carro denominado Paris Paris, que inclusive trazia uma r?plica da Torre Eifell, o famoso 14-BIS, dirigido por um s?sia de Santos Dumont, e o carro Evolu??o, que trazia uma r?plica de um avi?o moderno.

Nas alas, bal?es, p?ssaros, pipas e papagaios. Tudo para representar o sonho de voar alimentado pelo homem no decorrer da hist?ria. O tributo a J?lio Verne, a exalta??o da energia,e os ideais de libertade, igualdade e fraterninade, expressos nas cores francesas, alimentaram boa parte do desfile. A bateria veio de m?sicos do teatro, como uma banda antiga, e as baianas como "baianas do futuro. O povo de paris e as inven?es tamb?m foram lembradas fechando o desfile que contou com 900 componentes, que sa?ram da avenida pouco antes de 0h. Sabendo da dificuldade que passaram, mas com a consci?ncia do dever cumprido, como todos que participam da maior festa popular do pa?s.

A hist?ria da Real Grandeza

Assim como no futebol o Flamengo surgiu de uma dissid?ncia no Fluminense, o Real Grandeza nasceu de desentendimentos na diretoria da Feliz Lembran?a. E assim como no futebol, o novo grupo conseguiu fazer tanto sucesso ou at? mais do que o j? existente. No caso do Real, a funda??o se deu em 1966, exatamente mesmo ano de gl?ria da agora rival. E as compara?es com o futebol podem continuar, afinal, a escola foi fundada pela empolga??o dos participantes de um futebol ? fantasia que foi organizado aquele ano. Em 1967 nem houve desfile em JF, mas o Real foi pra rua, na Halfeld, com fantasias e empolga??o. N?o demorou tanto tempo at? que a escola passasse a ser respeitada como uma grande for?a do carnaval na cidade. Nos anos de 1975 e 1976 o t?tulo chegou, mas dividido com a Turunas. Em 1979 tamb?m. Na d?cada de 80, apenas uma conquista, em 81. Depois, t?tulos dem 1994 e 1995. Mas o ano seguinte foi um balde de ?gua fria na cabe?a dos integrantes da escola da avenida Sete de Setembro. A escola n?o desfilou por causa de desentendimentos da diretoria. Em 1997 voltou aos destiles e, em 2002, ? gl?ria de campe?. O nome do enredo: "Voltei, aqui ? meu lugar", parece ter sido feito exatamente com esse prop?sito. Em 2005 o Real Grandeza foi tamb?m uma das tr?s escolas campe?s do carnaval de Juiz de Fora, com o enredo "Jorge, o mais amado do Brasil".

