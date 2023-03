Desfile Grupo 1B

Rivais da Primavera

Com enredo falando de Zumbi dos Palmares, escola tradicional fechou o primeiro dia de desfiles na passarela

Rep?rter: Ricardo Corr?a

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos



"Zumbi - a epop?ia dos Palmares". Com esse enredo, encerrou-se o primeiro dia de desfiles do grupo 1-B, com a passarela ficando vazia s? depois das 3h da manh?. Foi quando acabou o desfile da Rivais da Primavera, escola azul, verde e branca do Bairro Benfica (ou?a trecho do samba-enredo).

Os 600 componentes n?o desanimaram mesmo com tanta espera para entrar na avenida. Sambaram ao som da bateria dos mestres Anderson e Ad?o, e seus mais de 100 rimitistas, e na voz de J? de Ogum, o int?rprete. Foi ele o respons?vel por dar som ao que Ronaldinho da Matriz e ele pr?prio escreveram.

Na avenida, a escola mostrou-se preocupada com detalhes. At? os diretores de alas, coordenadores de harmonia usavam fantasia. Roupa branca com detalhes que lembram o universo africano. A ?frica ganhou muito destaque no enredo que contava a hist?ria do escravo e negro mais famoso da hist?ria do Brasil.

A cana de a?car tamb?m apareceu em uma das fantasias, para lembrar como era dura a vida nos canaviais, onde trabalhavam os escravos vendidos aos usineiros de a?car de Recife, no s?culo XVII.

Depois apareceu o quilombo, em Palmares, representado em um dos mais belos carros aleg?ricos que passou pela avenida nos desfiles do grupo 1-B. Era o terceiro carro da escola. Veio antes de "Ideal de Liberdade", um carro todo branco e brilhante, e depois do abre-alas, que representava a ?frica Real, e do "Engenho", que contava como era a sociedade colonial.

Eram 12 alas no desfile da Rivais, representando a ?frica real, a sociedade, os guerreios, ?ndicos, a cana, a noite nos quilombos, a travessia at? o Brasil, Zang?, os escravos em si, os bandeirantes, as damas e os soldados holandeses, presentes em Recife.

Do in?cio do desfile, com uma comiss?o de frente perform?tica, at? o final, ap?s passar toda a escola, muita gente j? contava o tempo para poder tomar a passarela encerrando o primeiro dia de desfiles oficiais no carnaval de Juiz de Fora. Trabalho cumprido pelas escolas, agora resta aos jurados fazer o seu trabalho.

A hist?ria da Rivais da Primavera Em 1971 as coisas mudaram no Bairro Benfica. O conhecido Bloco Primavera foi convidado para desfilar na avenida, integrando segundo grupo. Assim surgiu a hist?ria da Rivais da Primavera, cujo nome surgiu de maneira curiosa. Como um de seus fundadores fundou a Escola de Samba Primavera, em Matias Barbosa, sua nova escola fundada levou o nome de concorrente da anterior. Entre as conquistas da Escola, est? o primeiro lugar na chamada "Batalha de Confete", com o terceiro lugar na avenida, durante os desfiles dem 1977. Outro resultado de se comemorar s? surgiu em 1990, quando ficou em terceiuro lugar nos desfiles. Em 1992, desfilou no carnaval da Zona Norte, levando o t?tulo. Dois anos depois, j? de volta ao carnaval da cidade, disputou sozinha o grupo 1-B. Foi campe? em 1997 e vice em 1998. Em 2000 a maior gl?ria da ?poca recente: o t?tulo do 1-B, que deu vaga na elite das escolas. Em 2003 a escola voltou ao acesso, e no ano seguinte novamente reconquistou seu espa?o no grupo principal. Mas a gangorra continuou e o 2005 significou mais uma queda. E o 2006, vai manter a tradi??o e lev?-la de volta ao principal?

