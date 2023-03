Nos passos do gingado

Op?es, em Juiz de Fora, para voc? aprender a sambar

Rep?rter: S?lvia Zoche

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos



Academia Olympia

Per?odo - de 16/01 a 15/02

Hor?rio - de 20h30 ?s 21h30 (segundas e quartas)

Valor - R$ 25

Endere?o - Rua Doutor Ant?nio Carlos, 470

Informa?es - 3212-6685

Observa??o - mesmo as aulas estando na metade, ? poss?vel entra para o curso

Sambar, sambar, sambar! Nem todo mundo tem o privil?gio de nascer com o molejo deste movimento contagiante. ? por isso que, nas proximidades do feriado de carnaval, surgem aulas espec?ficas pra quem quer curtir o samba de rua ou de avenida.E, na procura por aprender, n?o existe restri??o de idade. Quem garante ? o professor de dan?a,(foto abaixo), que s? em Juiz de Fora d? aulas h? 16 anos. "Em meados de janeiro, costumo abrir turmas de samba e as idades s?o mescladas", diz.Haja coordena??o motora, mas nada imposs?vel de se conseguir. "Tem gente que chega aqui sem saber absolutamente nada e depois cai no samba no carnaval", avisa. Isso com dez aulas de, aproximadamente, uma hora. "Quem tem facilidade, com quatro aulas j? sai sambando".Ao montar turmas espec?ficas de samba, Henrique ensina o, por ser um ritmo mais lento e f?cil de visualizar os passos. Depois, ele passa para o. "? um pouco mais r?pido que o pagode, mas o aluno j? come?a a treinar a agilidade", diz. Exemplos deste ritmo s?o os sambas de Zeca Pagodinho, Dudu Nobre, Ginga Pura e Alcione.Passada esta etapa, chega a hora de aprender o, aquele que serve pra remexer os quadris. "Este tem origem na Bahia, tanto que 90% dos ax?s s?o de samba duro", explica. A reta final ?que, al?m de ser mais r?pido, exige coordena??o motora e resist?ncia f?sica e equil?brio. "Agora, a gente come?a a florear, mexer com os bra?os tamb?m". ? corpo todo em movimento.E por falar em esfor?o f?sico, Henrique diz que nos dois primeiros ritmos de samba, a pessoa gasta, em m?dia, 350 calorias em uma aula de uma hora. No samba duro, passa pra 450 calorias e no de avenida, 600 calorias. Que disposi??o!Entre as dificuldades que os alunos apontam ao chegar nas aulas est?o ae, principalmente, a. "A contagem ? importante e ? assimilada de acordo com o ritmo. Com o tempo, isso fica autom?tico", garante.E a?? ficou empolgado? Ent?o veja e anote alguns locais que d?o aulas espec?ficas de samba no p?, em Juiz de Fora.

Casa D'It?lia

Per?odo - at? meados de fevereiro

Hor?rio - de 19h ?s 20h (segundas e quartas)

Valor - R$ 35

Endere?o - Rua Avenida Rio Branco,



Esta??o Cultural - Est?dio de Dan?as Silvana Marques

Per?odo - at? 24/02

Hor?rio - de 19h30 ?s 20h30 (segundas e quartas) ou 18h ?s 19h (ter?as e quintas) ou 14h ?s 16h (s?bados)

Valor - R$ 38

Endere?o - Rua Halfeld, 235

Informa?es - 3216-1742