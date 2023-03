Quinta-feira, 19 de novembro de 2015, atualizada às 18h09

Castramóvel começa atendimento na próxima semana

Para adaptar o serviço de castração da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) ao aumento da procura e às ações do ônibus que será usado para o Castramóvel nos bairros pelo Demlurb, foi criado um novo número do Disque-castração, que passa a ser o (32) 3690-3545. O cadastro deve ser feito diretamente pelo telefone, informando alguns dados do tutor e características dos animais. O serviço gratuito é voltado principalmente para cidadãos que não têm condições de pagar pela castração de seus animais, que será realizado exclusivamente em cadelas.

Após um período de espera, que varia conforme a demanda, uma clínica veterinária conveniada entra em contato com o tutor do animal para marcar a realização do procedimento. São três consultórios credenciados na Prefeitura. Integrado aos trabalhos das clínicas, o ônibus Castramóvel, adaptado para os atendimentos, terá equipe que fará as cirurgias também nos bairros que possuem maior demanda de forma itinerante. Conforme a assessoria do Delmurb, o primeiro local a receber o ônibus já foi escolhido, mas será divulgado a partir da próxima semana, quando os serviços de cadastros e divulgação iniciam. A princípio, as equipes estão mobilizando a população através das igrejas e escolas, para que os atendimentos sejam feitos de forma organizada. O consultório móvel pretende castrar 25 cães por dia, durante o período que for necessário, para atender a todas as famílias da região.

Fiscalização é intensificada durante Piracema

A PJF promove, atualmente, mais de 300 castrações mensais de cadelas. O objetivo do programa de castrações gratuitas é diminuir o abandono de animais nas ruas, evitando cruzamentos indesejáveis, que geram a superpopulação de animais.

