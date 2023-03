Tema: De Tiradentes ? Tancredo

"A terra onde os sinos falam"

Autores: Paulo Carioca, Cici e Charles,br> Int?rpretes: M?rcio Moreno, Chiquinho, Idi

e Danilor

Clique para ouvir Nascida do rio das mortes

Da luta dos conquistadores

Erguendo bandeiras t?o fortes

Com armas, sonhos e andores. S?o Jo?o Del Rei,

A terra onde os sinos falam

Her?icamente, inconfidentes

As esperan?as n?o se calam ?, sineiro dos segredos

Na capela do seu cora??o

T?o credos, "Tancredos" brasileiros

Cantaram defendendo a na??o

(bis) Artes, prendas, crendices...

Da riqueza popular

Encantadas mineirices

Bailam nas minhas retinas

Os lampad?rios, os casar?es,

A arte barroca que o ouro ilumina

Esculturas de emo?es. Da vida, o diabo levou

A ambi??o, a vaidade

Maria fuma?a apitou

Nos trilhos da liberdade Sou a juventude imperial

Sou sino da vila

Que se chama carnaval!...

(bis)