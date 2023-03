Desfile Grupo 1A

Turunas do Riachuelo

Desfile impec?vel e com inova?es coloca a azul e branco como principal favorita para o t?tulo do carnaval 2006

Rep?rter: Ricardo Corr?a

Edi??o: Ludmila Gusman

A empolga??o e as surpresas no ?ltimo dos desfiles do grupo 1-A do carnaval de Juiz de Fora podem ter feito com que a Turunas do Riachuelo se torne a grande favorita para a conquista do t?tulo em 2006. Depois de protestar contra a organiza??o da folia no ano pasado, dessa vez a Turunas utilizou umtema bem mais simp?tico, a ?pera Negra, reverenciando tr?s lend?rios representantes da ra?a no pa?s: Xica da Silva, Xico Rei e Zumbi. Os carros iluminados, grandiosos e bem acabados fizeram diferen?a na avenida e tiraram da boca de muitos a opini?o de que o carnaval deste ano j? tem dono.

Nada dos problemas enfrentados pelas primeiras escolas a entrar na avenida. Muito da empolga??o apresentada por elas. A Turunas parece ter aprendido com o desfile das outras e por isso entrou completa na avenida. As paradas da bateria tamb?m arrancaram aplausos do p?blico e o sorriso no rosto dos componentes denunciava que a confian?a na azul e branco da zona leste ? grande, muito grande.

Al?m da chuva de prata que v?rias escolas usaram, a Turunas tamb?m usou uma bomba de fuma?a, que fazia muito barulho quando explodia e disparava no ar uma fuma?a branca que encobria as cores do desfile por alguns segundos.

Na comiss?o de frente, foi apresentada a coroa??o. Depois vinha o abre-alas com a ?pera negra e o teatro do povo. As crian?as vieram logo atr?s, como cupidos e anjinhos barrocos.

Os contratadores de diamantes e o luxo e a riqueza da corte come?aram contando a hist?ria de Xica da Silva. O pal?cio da negra veio logo atr?s em um carro aleg?rico iluminado e com cores suaves. A corte de Chico Rei veio logo atr?s, antes do casal de mestre sala e porta bandeira, representando o barroco.

A bateria veio fantasiada de rei congo e puxou a coreografia de quem vinha atr?s, na ala "Garimpando a Liberdade". A festa dos negros abriu espa?o para as baianas com a fantasia "Ouro na pia para a Negra Santa". Depois veio o terceiro carro: Festa dos Negros no Adro da Ireja de Santa Efig?nia, que trazia azulejos azuis e brancos bem retocados e v?rios destaques.

A miscigena??o das ra?as e o opressor foram lembrados antes que a velha guarda, importante na primeira escola de samba de Minas Gerais, chegasse na avenida. Eles s? vieram antes do ?ltimo carro, o Quilombo da Liberdade, que reverenciou Zumbi dos Palmares e fechou o desfile de cerca de mil componentes, e o carnaval de Juiz de Fora. Com disposi??o e cara de t?tulo, a Turunas foi para a casa, esperando a quinta-feira para saber se vai comemorar a vit?ria, ou apenas a realiza??o de um grande desfile na passarela do samba. N?o ? pouco, mas eles sempre querem mais.

A hist?ria da Turunas do Riachuelo Primeira escola de samba a ser fundada em Minas Gerais e a Quarta do Brasil. S?o t?tulos dos quais a Turunas do Riachuelo n?o abre m?o de se vangloriar. Mas n?o s?o os ?nicos. Muitos foram tamb?m consquistados na avenida, como o tricampeonato nos anos de 1974, 75 e 76, o bi-campeonato de 78 e 79 e a consquista de 1983. Recentemente, vir?rias em 2002 e 2003. Mas mais do que vencer carnavais, a Turunas se acostumou a educar e modificar o conceito de que escola de samba era um reduto de malandros e marginais. Para isso contou com a presen?a de nomes ilustres, como a fam?lia Toschi, Armando Roqueti Vaz, Arlindo Brandi, Ernani Ciuffo, Ministrinho, Jairo e Sylvandiro. A escolha do nome, curioso por sinal, se deu inspirada em um conjunto pernambucano, chamado Turunas de Mauric?ia. A express?o "turunas" significa batura, valente e forte. A escolha se deu quando Jos? Oceano Soares, industrial conhecido da cidade, assistiu a uma apresenta??o do grupo no Rio de Janeiro. Assim, o bloco "Feito com M? Vontade", tornou-se a escola de samba mais tradicional da cidade.

