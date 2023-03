Desfile Grupo 1B

Uni?o das Cores

A hist?ria de Dona Viroca, ilustre integrante do grupo,

contada com muita m?sica e alegria

clique!

Rep?rter: Ricardo Corr?a

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos



A primeira escola a entrar na avenida, ?s 20h, foi a Uni?o das Cores, campe? do grupo de avalia??o no ano passado. A agremia??o do Bairro Milho Branco desfilou o enredo "Viroca, um turbilh?o de luz que este samba traduz", uma homenagem a dona Viroca, carnavalesca antiga, que sempre desfilou como baiana em Juiz de Fora.

Os 480 componentes, 80 deles na bateria, fizeram a plat?ia se animar, ao som do samba de S?rgio e Bebeto Portugu?s, Campissi, Ronaldo Tropical e Andr? Picol?. Na voz de Marc?o Melodia, Amauri, Gelardino e Didez, quem foi ? passarela do samba, p?de ouvir os primeiros sons do Carnaval 2006. (ou?a um trecho aqui)

Uma curiosidade do desfile ficou por conta da aus?ncia dos mestre-salas Rodrigo e M?rcio e das porta-bandeiras Mariana e Josiana. A Uni?o das Cores levou 13 alas para a avenida, incluindo a comiss?o de frente, coreografada por Henrique Gon?alves, que foi a primeira a pisar na passarela da avenida Brasil. Logo atr?s, o abre-alas, com as cores e o s?mbolo da escola: a Arara.

Dona Viroca nasceu em Ub?, e por isso mesmo o Bras?o da cidade era ostentado na frente de um dos carros. Mais atr?s, cartas de baralho, afinal, ela se dedicou ?s ci?ncias ocultas: tar?, baralho e quiromancia. No mesmo carro em que vinham as representa?es do baralho, vieram tamb?m n?meros de jogo do bicho, junto com desenhos de notas de R$ 100 e de R$ 50. ? que Dona Viroca foi a primeira mulher a anotar Jogo do Bicho em Minas Gerais.

Os carros eram quatro. Al?m da Arara, no abre-alas, e do Carro dos Jogos, havia o trem da Alegria e a Igreja do Senhor do Bonfim. Esse, estava presente para lembrar que Dona Viroca teve a honra de lavar as escadarias da Igreja, em Salvador (BA).

O Pierr? tamb?m foi lembrado no desfile da Uni?o das Cores. Dona Viroca sempre teve admira??o por fantasias, e essa era sua preferida. O desfile contou ainda com as alas Meninas de Oxum, Meninos Passistas, Saudade dea Minha Terra, Arlequim, Romeu, Alegria, Turbilh?o de Luz, Ciganos e Ciganas, Gafieira, al?m das Baianas. Dona Viroca veio no ?ltimo carro, a maior parte do tempo sentada, aparentemente satisfeita em ver sua pr?pria vida sendo contada na avenida.

A hist?ria da Uni?o da Cores

A Uni?o das Cores surgiu de um bloco fundado em 1997. Seus fundadores foram Luiz ?lvaro Dilly de Medeiros e Luiz do Carmo de Assis, que reuniaram os adeptos no Milho Drink's, do Bairro Milho Branco. At? hoje a escola se encontra l?. A escolha do nome da escola se deu de forma curiosa. Como o bairro tem muitas malharias e tinturarias, os respons?veis pediram apoio aos comerciantes, que atenderam, doando retalhos das mais variadas cores. Mesmo sendo fundada em 1997, como bloco, a escola s? desfilou pela primeira vez sendo avaliada em 2002. Foram 450 componentes, que entraram na avenida com o tema "Amor e paz, eu quero ? mais". Resultado: passou integrar o grupo 1-B L? est? at? hoje, sonhando em subir para o grupo principal.

Leia mais:

Mocidade Independente do Progresso

Acad?micos do Manoel Hon?rio

Partido Alto

Cacique de Lins

Vale do Paraibuna

Rivais da Primavera

Veja a cobertura fotogr?fica do desfile