Desfile Grupo 1B

Vale do Paraibuna

A escola da rainha do carnaval eleita, exalta

as ?guas atrav?s de samba enredo

clique aqui!

Rep?rter: Ricardo Corr?a

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos



Representar a ?gua e contar a hist?ria da cria??o do mundo na tradi??o Iorub?. Esse foi o desafio da Vale do Paraibuna, que cantou o enredo "Omi, acima de Deus nada, abaixo de Deus, ?gua".

Usando muito verde e azul, mais at? do que o tradicional vermelho que tamb?m faz parte da bandeira da escola, o grupo fez um desfile bem claro, todo pontuado pelo branco.

Os 600 componentes comandados pelo carnavalesco Diom?rio de Deus e pelo alegorista Paulo Berberick, o mesmo da Turunas do Riachuelo, foram os pen?ltimos a entrar na avenida, j? quando passava da 1h da manh?. A comiss?o de frente representava os Mensageiros do Universo e pediu passagem a Exu.

A id?ia do enredo era contar que a ?gua j? existia mesmo antes do mundo tomar forma. E para isso foram preparadas 11 alas. Uma delas, a de baianas infantis, chamou a aten??o. Levava o nome de "Adie - Galinha de Angola" e era um dos poucos espa?os com crian?as no desfile da escola. A bateria, com 80 componentes trouxe a fantasia "Pescadores de Imenaj?". ? sua frente, as mulatas, algumas nem tanto, sambaram o tempo inteiro (ou?a um trecho do samba-enredo).

Como o desfile era para exaltar a ?gua, ela esteve presente no nome de v?rias alas. Os passistas levaram o nome simples, uma ala infantil representou a "?gua doce" e outra de adultos a "?gua salgada". O n?mero de destaques ? que impressinou: foram 30 no total. Nos carros aleg?ricos, quatro representa?es. O primeiro era o abre-alas, que trouxe o Gavi?o, s?mbolo da escola. No segundo, veio "O mito da Cria??o do Mundo na Tradi??o Iorub?". O terceiro trazia "Deusas das ?guas" e o quarto o "Panteon dos Deuses africanos.

A hist?ria da Vale do Paraibuna

Em 8 de mar?o de 1999, o bairro Santo Ant?nio ganhou sua escola de samba. A Vale do Paraibuna, que tem origem no bloco Boca Maldita, nasceu das m?os e da cabe?a de Waltencir Feliciano Ribeiro, Alexandre da Rocha Pires e Dalva Feliciano Ribeiro. Os tr?s foram os respons?veis por fazer com que um bloco de 1.500 componentes, que percorreu as ruas do tradicional bairro por quatro anos, fosse definitivamente para a avenida. O desfile de estr?ia do Vale do Paraibuna aconteceu um bom tempo depois, em 2000, quando concorreu com o enredo "Meu Santo, meu bairro, minha cidade". Em 2001, o tema foi o teatro do "Grupo Divulga??o", que lhe rendeu o terceiro lugar no Grupo 1-B. O melhor resultado j? obtido foi o vice-campeonato, conquistado duas vezes. A primeira em 2002, com o enredo "Avenida da Arte: Eliardo Fran?a". O segundo vice veio em 2004, com o tema "O Mundo M?gico, M?stico e Maravilhoso dos Sonhos". Ainda falta o t?tulo, e o acesso ao grupo especial.

Leia mais:

Uni?o das Cores

Mocidade Independente do Progresso

Acad?micos do Manoel Hon?rio

Partido Alto

Cacique de Lins

Rivais da Primavera

Veja a cobertura fotogr?fica do desfile