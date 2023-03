Homem é preso por apresentar CNH falsificada à polícia Documento não continha de forma regular alguns elementos de segurança, o que motivou uma consulta mais detalhada

24/1/2011

Um pedreiro, de 29 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira, dia 24 de janeiro, em Matias Barbosa, por apresentar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificada à fiscalização. Os policiais rodoviários federais desconfiaram da CNH, pois não continha de forma regular alguns elementos de segurança, o que motivou uma consulta mais detalhada. O prontuário da CNH apresentada pertence à outra pessoa, o condutor disse ser um tio falecido. Ele informou que pagou R$ 1 mil para que um homem no Rio de Janeiro realizasse as alterações no documento.

