M?scaras de Carnaval Esconda, fa?a charme, deixe a imagina??o fluir nos dias de folia.

Sexy, inocente ou divertida? Escolha a m?scara que mais tem a ver com voc?!

Rep?rter: Fernanda Leonel

Edi??o: Ludmila Gusman

Design: Laura Ferreira

Fevereiro/2007

Um pouco de hist?ria para come?ar: as m?scaras aparecem na hist?ria de v?rios pa?ses. Tiveram conota?es religiosas, culturais e contaram um pouco do misticismo de v?rios povos. Foram representa?es de deuses para os africanos, que as usavam em rituais, de magia para ?ndios. Mas ganharam for?a pelo mundo afora quando passaram a representar o lazer, a brincadeira: e ? por isso que s?o sin?nimo do carnaval no mundo inteiro.

No teatro grego serviam para a cria??o do personagem e no carnaval de Veneza para a transgress?o das a?es. Quer algo mais parecido com o carnaval? ? nessa ?poca que as pessoas se libertam e abrem exce?es para comportamentos sociais. Atr?s das m?scaras, podem assumir suas personas e cair na folia.

Os personagens mais famosos e inspiradores das marchinhas de carnaval - o pierr? e a colombina - usavam ou s?o representados por m?scaras. Onde tem confete, serpentina e simbologia de carnaval, l? est?o elas...as m?scaras

Os bailes de m?scaras continuam vivos, e mesmo que em menor quantidade nos dias da folia, s?o os preferidos de muita gente. Em Juiz de Fora, h? op?es na cidade de bailes espec?ficos e mesmo para quem tem outra rota, a m?scara est? em alta. Segundo Leonardo Viana, dono de uma loja de fantasias de Juiz de Fora, elas ainda s?o um dos ?tens mais procurados para os dias que est?o chegando por a?.

As varia?es v?o ao gosto do fregu?s. Tem m?scara de todas as cores e gostos, para combinar com fantasias ou n?o, dos mais diversos materiais. A grande maioria delas ainda ? do tipo "presa ao rosto" para n?o prender nenhuma m?o que vai estar sacudindo no ar, dan?ando at? o dia amanhecer.

H? tamb?m as ditas "mais inocentes", que tem menos brilho e geralmente, lembram bichinhos. Que tal desfilar por a? de on?a, mulher-gato ou leopardo?

Agora, para quem quer mesmo ? assumir o estilo sexy, os donos de lojas do ramo garantem que as m?scaras de "segurar" s?o mais envolventes, sedutoras e tamb?m elegantes. Eram este tipo de m?scaras os grandes pedidos dos hist?ricos bailes de carnaval da realeza europ?ia. Escolha a sua e caia na folia!