Cafezinho em ritmo de carnaval Funcion?rios de uma padaria se fantasiam durante o expediente e transformam a hora do caf? em muita folia, em ritmo de Carnaval

Renata Cristina

*Rep?rter

Fevereiro/2007

J? pensou em tomar um cafezinho em ritmo de Carnaval? Pois ? isso mesmo que uma padaria de Juiz de Fora est? fazendo com os seus clientes. Se n?o bastassem p?es, sonhos, bolos e guloseimas, a decora??o ganhou cara de festa, com direito a serpentina, m?scaras e fitas.

Para entrar no clima do carnaval, a trilha sonora foi escolhida com rigor. De acordo com o hor?rio, os clientes podem ouvir um pouco de samba, ax?, marchinhas, frevos e outros ritmos carnavalescos. Segundo a DJ oficial do estabelecimento, Juliana Fernandes (foto ao lado, ? direita), a m?sica come?a a ficar mais agitada na parte da tarde.

Os funcion?rios tamb?m ganharam fantasias. Com muita naturalidade, as mo?as atendem ao p?blico com saia e camiseta prateadas, acompanhadas de acess?rios cor-de-rosa. Peruca met?lica, colar havaiano, pulseira e at? sapatilhas s?o alguns itens do figurino. J? os homens resgataram os ares de "malandros cariocas", com a indispens?vel cartola, al?m de cal?a branca e camisa prata.

A propriet?ria do local diz que essa n?o ? a primeira vez que os clientes se surpreendem. "H? um ano, todos os funcion?rios se caracterizam em datas festivas", afirma Miriam Teresa Ferreira do Nascimento (foto abaixo, ? esquerda). A id?ia inovadora surgiu durante um curso de panifica??o em que a empres?ria definiu metas para qualidade no atendimento a clientes.

Entre os seus objetivos, Miriam incluiu o item "motiva??o" e resolveu investir em seus colaboradores. "Durante toda atividade como essa, fazemos reuni?es para saber como vamos nos sentir com as fantasias", explica. Mesmo com o movimento intenso, os funcion?rios aprovam a iniciativa.

"N?o h? quem passe por aqui sem olhar e conversar com a gente", explica Leidiane Monteiro. Segundo a balconista, os coment?rios s?o constantes e alegram o dia-a-dia da equipe. "O ambiente fica descontra?do e mais leve", garante. Para seu colega de turno, Giovani Carvalho (foto abaixo), a fantasia chama a aten??o dos clientes. "Todos notam a diferen?a", afirma.

A combina??o entre cafezinho e carnaval parece ter dado certo, mesmo! Diariamente, as vendedoras Sandra Rosa e Juliana Silva v?o at? o local para lanchar e relaxar. "A m?sica e a decora??o festiva descontraem nosso momento de descanso", diz Juliana. A inova??o foi o ponte forte levantado por Sandra. "Nunca vi uma padaria assim".

Mas ser? que essa produ??o toda vale ? pena? "Se eles atendem bem, o cliente fica satisfeito e, com certeza, retorna", acredita a propriet?ria. Que venham as pr?ximas datas festivas. Os clientes agradecem!