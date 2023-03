Quarta-feira, 21 de maio de 2014, atualizada às 13h14 Policiais civis de Juiz de Fora aderem à paralisação nacional Eduardo Maia

Repórter Cerca de 70% do efetivo da Polícia Civil paralisaram as atividades em Juiz de Fora, nesta quarta-feira, 21 de maio, para reivindicar a valorização profissional e melhoria das condições de trabalho. Os serviços referentes a trânsito e habilitação, bem como o plantão para casos em flagrante, continuam operando normalmente em cumprimento à lei de greve. Às 15h, um ato reunirá os policiais civis em frente à Delegacia de Santa Terezinha. O movimento recebe o apoio de agentes da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com o diretor regional Sindicato dos Policiais Civis (Sindipol) - seção Zona da Mata, Marcelo Armstrong, a pauta da paralisação pede pela reestruturação do modelo de segurança pública, a partir da aprovação da PEC 51. "Ela trata da desmilitarização das polícias, a unificação. É um modelo adotado na Europa. A proposta é tirar esse ranço do militarismo e desenvolver um novo modelo de policiamento para o país", propõe. Operação Impacto prende 12 pessoas por roubo em Juiz de Fora

A aprovação da PEC 24 também é uma solicitação da categoria. A proposta é criar um fundo nacional para a segurança pública. "É preciso reequipar e reestruturar a polícia e pagar um salário digno para os policiais. Temos que ter reforço de pessoal. Em Juiz de Fora, temos hoje cerca de 25 policiais civis trabalhando nas investigações. Uma cidade de 600 mil habitantes, tínhamos que ter 200. Exigimos a criação imediata de um concurso imediato para a policia de Minas Gerais", reivindica. A paralisação da categoria abrange 14 estados e é dirigida pela Conferência Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol). De acordo com Armstrong, uma plenária deve ser realizada em Brasília nos próximos dias para propor paralisações pontuais durante a Copa do Mundo.

Para entrar no clima do carnaval, a trilha sonora foi escolhida com rigor. De acordo com o hor?rio, os clientes podem ouvir um pouco de samba, ax?, marchinhas, frevos e outros ritmos carnavalescos. Segundo a DJ oficial do estabelecimento, Juliana Fernandes (foto ao lado, ? direita), a m?sica come?a a ficar mais agitada na parte da tarde.

Os funcion?rios tamb?m ganharam fantasias. Com muita naturalidade, as mo?as atendem ao p?blico com saia e camiseta prateadas, acompanhadas de acess?rios cor-de-rosa. Peruca met?lica, colar havaiano, pulseira e at? sapatilhas s?o alguns itens do figurino. J? os homens resgataram os ares de "malandros cariocas", com a indispens?vel cartola, al?m de cal?a branca e camisa prata.

A propriet?ria do local diz que essa n?o ? a primeira vez que os clientes se surpreendem. "H? um ano, todos os funcion?rios se caracterizam em datas festivas", afirma Miriam Teresa Ferreira do Nascimento (foto abaixo, ? esquerda). A id?ia inovadora surgiu durante um curso de panifica??o em que a empres?ria definiu metas para qualidade no atendimento a clientes.

Entre os seus objetivos, Miriam incluiu o item "motiva??o" e resolveu investir em seus colaboradores. "Durante toda atividade como essa, fazemos reuni?es para saber como vamos nos sentir com as fantasias", explica. Mesmo com o movimento intenso, os funcion?rios aprovam a iniciativa.

"N?o h? quem passe por aqui sem olhar e conversar com a gente", explica Leidiane Monteiro. Segundo a balconista, os coment?rios s?o constantes e alegram o dia-a-dia da equipe. "O ambiente fica descontra?do e mais leve", garante. Para seu colega de turno, Giovani Carvalho (foto abaixo), a fantasia chama a aten??o dos clientes. "Todos notam a diferen?a", afirma.

A combina??o entre cafezinho e carnaval parece ter dado certo, mesmo! Diariamente, as vendedoras Sandra Rosa e Juliana Silva v?o at? o local para lanchar e relaxar. "A m?sica e a decora??o festiva descontraem nosso momento de descanso", diz Juliana. A inova??o foi o ponte forte levantado por Sandra. "Nunca vi uma padaria assim".

Mas ser? que essa produ??o toda vale ? pena? "Se eles atendem bem, o cliente fica satisfeito e, com certeza, retorna", acredita a propriet?ria. Que venham as pr?ximas datas festivas. Os clientes agradecem!