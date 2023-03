Em oito dias, PM registra 23 ocorrências de estelionato

Sexta-feira, 6 de fevereiro de 2009, atualizada ?s 18h26

Em oito dias, PM registra 23 ocorr?ncias de estelionato

Priscila Magalh?es

Rep?rter

Dados do Centro de Opera?es da Pol?cia Militar (Copom) mostram que desde a ?ltima sexta-feira, 30 de janeiro, at? esta sexta, 6 de fevereiro, 23 pessoas foram v?timas de estelionat?rios.

O caso mais recente aconteceu na ?ltima quinta, dia 5, quando uma senhora de 80 anos, moradora do centro de Juiz de Fora, depositou R$ 5 mil em uma conta banc?ria. O dinheiro seria para resgatar sua filha que havia sido sequestrada. De acordo com a pol?cia, o contato foi feito com a gerente do banco e o dinheiro bloqueado. A liga??o partiu de um telefone com DDD 21.

Somente na ?ltima ter?a, dia 3, foram registrados tr?s casos pela Pol?cia Militar, envolvendo uma adolescente, um adulto e uma idosa. No primeiro caso, a estudante relata que recebeu uma mensagem no celular, informando que havia ganhado um carro. A exig?ncia era que fossem depositados R$ 350 em uma conta banc?ria. O dep?sito foi realizado e depois ela descobriu que era um golpe.

Um homem de 37 anos recebeu uma carta em nome de um banco privado, informando que havia uma d?vida de R$ R$ 2.039 a ser saldada em nome de uma empresa. A v?tima informou desconhecer a d?vida e acredita que seu nome tenha sido usado como laranja. No bairro Eldorado, um desconhecido teve acesso ? senha e ao Cart?o Cidad?o de uma aposentada de 69 anos. Ele se apresentou como funcion?rio da AMAC, alegando que ela deveria fornecer seus dados pessoais para a confec??o de um novo cart?o. O estelionat?rio trocou o cart?o original por um outro falso. De acordo com a v?tima, um saque de R$ 340 foi realizado de sua conta.

O assessor de comunica??o organizacional da 4? Regi?o da Pol?cia Militar, major Edelson Gleik Ver?ssimo da Silva, diz que o n?mero de casos de estelionato n?o ? grande, levando em considera??o o tamanho de Juiz de Fora. "Eles acontecem" , ressalta. Segundo ele, os principais alvos s?o os idosos e os locais preferidos para a a??o dos criminosos s?o os centros comerciais.

A principal dica para se livrar dos golpes ? n?o ser atra?do pela vontade de ganhar. "N?o acreditar em bilhete premiado e em pagamento de recompensa, ou seja, em dinheiro f?cil" , diz o major. Outro conselho ? n?o deixar idosos sa?rem sozinhos quando forem receber dinheiro. "Eles abordam idosos sozinhos na rua, chamam para um local mais afastado e aplicam o golpe."

Se a pessoa perceber que se trata de uma tentativa de golpe, o correto ? recusar a facilidade oferecida e procurar um policial. "Para garantir sua integridade, o certo ? passar as informa?es sobre o estelionat?rio para a pol?cia em um local seguro" , completa o major.

Os textos s?o revisados por Madalena Fernandes