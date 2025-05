Ser diferente ? normal Juizforanos com defici?ncia mental participam do Carnaval do Rio

para comemorar a diferen?a e levar a discuss?o do respeito aos limites

Rep?rter: Fernanda Leonel

Edi??o: Ludmila Gusman

Design: Laura Ferreira

Fevereiro/2007

Dez juizforanos v?o participar do desfile do Carnaval do Rio de Janeiro neste ano. Todos eles, assistidos pela Trabalhart e pela Coopedef (Cooperativa dos Portadores de Defici?ncia). Com orgulho no peito e muita vontade de mostrar o que o samba-enredo prop?e, todos eles v?o para a passarela do samba defender que ser diferente ? ser normal.

Gente diferente, gente genial ? ? deste princ?pio que parte o Imp?rio Serrano buscar para fazer seu desfile em 2007. Com o enredo "Ser diferente ? normal. O Imp?rio Serrano faz a diferen?a no carnaval", a escola da Serrinha vai mostrar exemplos de supera??o a partir de defici?ncias ou dificuldades alheias. O enredo tem como objetivo fazer "o amor florescer" na Avenida, como canta o samba da escola.

Conforme explicou Ely Nascimento, um dos coordenadores do projeto do Carnaval 2007, logo que ele tomou conhecimento do tema, levou a informa??o para os assistidos da Trabalhart. "Todos ficaram muito animados, e tiveram logo a certeza que uma maneira de contribuir com a proposta do samba-enredo era caindo na avenida", comentou.

Foi ent?o que nome da Trabalhart, Ely viajou para o Rio para entrar em contato com as escola de samba do grupo especial. L?, conseguiu a doa??o integral de cinco fantasias e a garantia da compra de mais cinco a pre?o de custo. "Eles chegaram at? a nos mostrar as planilhas de doa?es para provar que n?o podiam nos doar mais. Est?o fazendo doa?es para todo o Brasil, para dar oportunidade de muita gente defender a causa" , afirmou o coordenador.

De fantasia na m?o e muita vontade, falta pouco para o pessoal cair na folia. No pr?xima sexta-feira, dia 09, eles j? viajam para a capital carioca para participar do ensaio oficial e nesta quinta, dia 01, fazem uma festa para lan?ar o projeto. A Noite da Imp?rio Serrano acontece a partir de 21h30 no Bar da F?brica (Pra?a Ant?nio Carlos, s/n), e conta com o som do Grupo Bachar?is do Samba.