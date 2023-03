Plano de tr?fego para Carnaval Gettran montou novo esquema de tr?nsito para este ano

na tentativa de evitar engarrafamento

Rep?rter: S?lvia Zoche

Edi??o: Ludmila Gusman

Design: Laura Ferreira

Fevereiro/2007

J? est? resolvido. A Passarela do Samba, localizada em um trecho da Avenida Brasil, fica interditada a partir da zero hora desta sexta, 16 de fevereiro, de acordo com a Gettran. O tr?nsito s? vai ser liberado na pr?xima quarta-feira, 21 de fevereiro, ?s 18h.

A ?rea fechada para o tr?fego ser? na margem direita da Avenida Brasil, entre a ponte Domingos Alves Pereira e Avenida Rio Branco, Rua Duarte de Abreu, entre Avenida Brasil e Rua Henrique Burnier; Rua Feliciano Pena; Rua Bar?o de Ibertioga; Travessa Nestor V. de Magalh?es (Partido Alto) e Rua Ewbanck da Camara, entre Rua Agassis e Avenida Brasil.

A margem esquerda da Avenida Brasil ser? m?o dupla e a Rua Ant?nio Lagrota vai inverter a m?o, para facilitar o acesso ? Avenida Brasil.

J? os ve?culos que circulam no sentido Zona Norte/Centro s?o as seguintes: