Sexta-feira, 8 de dezembro de 2010, atualizada às 19h40

Fim de semana será de sol em Juiz de Fora

Aline Furtado

Repórter

Devido a uma massa de ar quente e seco que está sobre Juiz de Fora e região, o fim de semana será ensolarado na cidade. De acordo com o meteorologista do 5º Distrito de Meteorologia, em Belo Horizonte, Claudemir de Azevedo, a atuação desta massa dificulta a formação de nuvens e mantém a temperatura elevada, principalmente no período da tarde.

A previsão indica temperatura mínima de 18º C e máxima de 32º C para a cidade. "O final de semana será de sol forte e não há indicativo de chuvas para a região." Segundo o meteorologista, na tarde desta sexta-feira, 8 de dezembro, os termômetros registraram temperatura máxima de 30.4º C.

