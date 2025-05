Unidos do Ladeira ? a campe? do Carnaval 2008 Em 2005, a Unidos do Ladeira dividiu o t?tulo com mais duas escolas. O desempate, em 2008, com a segunda colocada foi no quesito enredo

04/02/2008

Ap?s tr?s anos sem saber o que ? desfrutar o gosto de campe?, e h? quase 30 anos desfilando no Carnaval, a escola de samba Unidos do Ladeira vence a primeira coloca??o da edi??o 2008 em Juiz de Fora. No ano passado, ela faturou o segundo lugar. Mas em 2005, foi a ?ltima vez que a escola subiu "ao p?dio do Carnaval", dividindo, naquela ocasi?o, o trof?u t?o disputado com a Juventude Imperial e a Real Grandeza, empatadas na primeira coloca??o.

Na trajet?ria de t?tulos, a Escola de Samba Unidos do Ladeira se destaca sempre, de 2001 para c?, com exce??o do ano de 2006, em uma das tr?s primeiras coloca?es. Este ano, com 91,3 pontos ela fez jus ao t?tulo e ? promessa de que viria com todo o g?s para a Avenida. O enredo que retratou a hist?ria de Dona Maria I e trouxe como t?tulo "De uma rainha lusitana aos del?rios num pa?s tropical - Dona Maria, a primeira louca no Brasil", agradou n?o s? aos jurados, mas todo o p?blico presente no desfile realizado no ?ltimo domingo, dia 03 de fevereiro.

O segundo lugar quem faturou foi a Real Grandeza, que apostou no enredo "Estou pronto, diga ao povo que fico". Por pouco, a escola tamb?m n?o leva o t?tulo de campe?. O desempate foi no quesito enredo com nota 9,8 e a Unidos do Ladeira nota 10,0. O terceiro lugar ficou com a Turunas do Riachuelo que h? dois anos consecutivos conquistou o primeiro lugar e, este ano, perdeu, portanto a chance do tricampeonato.

O primeiro, segundo e terceiro lugares s?o os donos das ?nicas baterias nota 10 do Carnaval 2008. No quesito harmonia, a ?nica nota m?xima pertence a Turunas do Riachuelo. J? no samba-enredo, Juiz de Fora mant?m a tradi??o de grandes compositores. Somente uma agremia??o, a Juventude Imperial, n?o levou nota m?xima nesse quesito. (veja o resultado do Carnaval no quadro abaixo).

Hist?ria da Unidos do Ladeira O Unidos do Ladeira nasceu como bloco de embalo, dia 15 de janeiro de 1976, por iniciativa de Elson Duarte, o Raposa. A partir de 1979, estabeleceu-se como escola de samba do terceiro grupo. Passou por tempos dif?ceis e superou os desafios, at? firmar-se como uma das grandes agremia?es carnavalescas de Juiz de Fora. Em 1986, passou para o primeiro grupo. Dois anos depois, sagrou-se campe? do carnaval juizforano, t?tulo que tamb?m conquistou em 1996. Os ?ltimos t?tulos da escola vieram em 2001 e 2005. No ano passado, apresentou o enredo "Uma festa nordestina". Em 2008, a agremia??o voltou com todo g?s para lutar pelo t?tulo de campe? com o enredo "De uma rainha lusitana aos del?rios num pa?s tropical - Dona Maria, a primeira louca do Brasil". Enredo: No Carnaval 2008, a Unidos do Ladeira homenageou os 200 anos da chegada da fam?lia real, retratando um dos personagens mais intrigantes dessa hist?ria: Dona Maria I, com o enredo "De uma rainha lusitana aos del?rios num pa?s tropical - Dona Maria, a primeira louca do Brasil". Rainha de Portugal e tamb?m a primeira soberana do Brasil, ela sofre de desequil?brio mental, tem alucina?es fant?sticas e uma vis?o bastante peculiar da col?nia. Em seu universo alucinante e particular, Dona Maria I v? o Brasil como um territ?rio selvagem, com negros feiticeiros, ?ndios canibais, borboletas gigantes devoradoras de c?rebro, monstros de toda esp?cie, enfim, a morada do dem?nio. Fonte: Assessoria de Comunica??o da Funalfa

Resultado do Carnaval em Juiz de Fora - Grupo 1A

Primeiro lugar Unidos do Ladeira Segundo lugar Real Grandeza Terceiro lugar Turunas do Riachuelo Quarto lugar Mocidade Independente do Progresso Quinto lugar Juventude Imperial Sexto lugar Feliz Lembran?a

A Escola de Samba Feliz Lembran?a foi rebaixada para o grupo 1B por ter ultrapassado o tempo estipulado pela Liga das Escolas de Samba. Seu desfile durou 75 minutos, ou seja, cinco a mais que o m?ximo permitido. Perdeu cinco pontos e acabou rebaixada para o Grupo 1B no Carnaval 2009.

A apura??o oficial do grupo 1-B ser? realizada na ter?a-feira, 05/02, ?s 13h, no Anfiteatro Jo?o Carri?o, na Funalfa (Avenida Rio Branco, 2.234).

O desfile das escolas campe?s acontece nesta ter?a-feira, dia 05, a partir de 20h. Na ?ltima noite, o grupo de Afox? Niza Nganga Njungo com participa??o especial dos Filhos de Gandhi aben?oa a avenida ao som de atabaques. Os ingressos podem ser adquiridos na sede da Funalfa (Avenida Rio Branco 2.234), de 9h ?s 17h e na passarela a partir de 18h.