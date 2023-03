Artigo sobre Qualidade

Colabora??o: Campe

10/02/2000



Esta filosofia, na verdade, apresenta fun?es abrangentes, de extrema import?ncia para qualquer organiza??o. Mas, que, no entanto, at? ent?o, era implementada de forma superficial. Os profissionais de Qualidade das grandes empresas eram, na maioria, engenheiros, cientista ou estat?sticos, que dominavam as tarefas t?cnicas, mas que n?o se preocupavam em auxiliar a alta dire??o na gest?o estrat?gica da empresa.

Hoje, trabalhar com Qualidade representa um desafio, j? que, como j? foi dito, trata-se de uma fun??o estrat?gica para a organiza??o. O profissional que atuar? nesta ?rea deve ter facilidade em compreender e administrar sistemas com o intuito de desenvolver a capacidade de resolver situa?es conflitantes. E acima de tudo, deve tratar todas circunst?ncias de forma perspicaz, para tanto deve apresentar um perfil generalista.

A filosofia da Qualidade tamb?m preocupa-se em aprimorar a cultura organizacional, conseq?entemente existe um cuidado cont?nuo em repassar todos os princ?pios desta ?rea para a empresa como um todo. Qualidade, portanto, n?o sobrevive de forma isolada, mas sim interagindo com todos os departamentos de uma organiza??o, procurando sempre promover a melhoria cont?nua de cada setor espec?fico.

Por fim, ser? que a Qualidade n?o representa mais um modismo gerencial? Espera-se que n?o, como se pode perceber, a Qualidade busca a implementa??o de procedimentos que almejam a conquista de diferenciais para uma organiza??o. Logo, deve ser vista como uma vantagem estrat?gica, capaz de proporcionar o sucesso de uma empresa.