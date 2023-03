Sexta-feira, 25 de janeiro de 2008, atualizada ?s 10h45

Retiros espirituais s?o uma dica para as pessoas que procuram uma alternativa diferente para o carnaval

Para as pessoas que acreditam que o carnaval nada mais ? do que um momento de descanso, para aqueles que n?o se identificam com a folia tradicional e precisam de um lugar calmo para refletir e conhecer melhor sobre a vida e sobre si, a op??o ideal ? participar de um desses retiros de carnaval para jovens.

Oferecidos por diversos movimentos da Arquidiocese de Juiz de Fora, os retiros s?o uma op??o de alegria, dan?a, m?sica e reflex?o para pessoas de diferentes faixas et?rias, confira algumas op?es:

Retiro de Carnaval da EESA Onde Escola Estadual Sebasti?o Patruz de Souza que fica localizada ? Rua Ouro Preto, sem n?mero, Centen?rio. Quando Entre sexta-feira, dia 1? de fevereiro e quarta-feira, dia 06 de fevereiro Quem pode participar Jovens acima de 16 anos Inscri??o Podem se inscrever na sede da EESA que fica na Rua Ant?nio Dias, 708, Granbery, ou pelo telefone 3061-4039. O pre?o ? de R$ 50, incluindo hospedagem e alimenta??o para todos os dias.

Retiro de Carnaval do Semin?rio Santo Ant?nio Onde Semin?rio Arquidiocesano Santo Ant?nio, localizado na Avenida Rio Branco, 4516, Boa Vista. Quando Entre s?bado, dia 02 de fevereiro e ter?a-feira, dia 05 de fevereiro Quem pode participar Jovens que estejam cursando o segundo ou terceiro ano ou que j? tenham conclu?do o Ensino M?dio. Inscri??o Os interessados devem entrar em contato atrav?s do telefone 3239-8615, o investimento ? de R$ 15.

18? O?sis de Carnaval da Renova??o Carism?tica Cat?lica Onde Exposhop, localizado ? Avenida Brasil, 6345, S?o Dimas. Quando Entre domingo, dia 03 de fevereiro e ter?a-feira, dia 05 de fevereiro Quem pode participar Toda fam?lia, dessa forma, os pais que quiserem levar seus filhos, v?o contar com um espa?o especial preparado para evangeliza??o das crian?as com atividades l?dicas e momento de espiritualidade. Inscri??o Os interessados devem entrar em contato atrav?s do telefone 3215-8407, a entrada ? franca.

Retiro de Jovens "Buscai as coisas do alto" Onde Centro de Forma??o e Lideran?a Crist?o, localizado ? BR 040 sem n?mero, Km 791,5. Quando Entre s?bado, dia 02 de fevereiro e quarta-feira, dia 06 de fevereiro. Quem pode participar Jovens. Inscri??o Inscri?es abertas at? domingo, dia 27 de janeiro. O investimento ? de R$ 40.

Segundo uma das organizadoras, Mariana Azarias de Carvalho, o retiro ? um momento importante para aquelas pessoas que desejam ter um contato com Deus e ter a oportunidade de voltar o olhar para si. "Muitas pessoas trabalham durante todo o ano, ent?o, trata-se de uma oportunidade da pessoa entrar mais em contato com Deus e descansar" , afirma.

