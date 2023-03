Carnaval 2014: desfile das escolas de samba de Juiz de Fora minuto a minuto

23/02/14 02:15 Os ?lbuns com as fotos de cada escola de samba j? est?o em nossa p?gina. Confira

23/02/14 01:14 Compositores: Felipe do Cavaco e Leleco Bocamiuda/ Int?rpretes: Zez? do Pandeiro, Ary Arantes e Felipe do Cavaco



Oxossi com seu arco anuncia

H? tempo de nos conscientizar

A fauna e flora de riquezas naturais

Devemos preservar

Krambeck, relic?rio de belezas

Com sutileza em meus versos

Me encanta seu despertar

Nas ?guas a felicidade

Em seu verde a nobreza

Tons que resplandecem neste ch?o

Irradiando sua vasta dimens?o

? lindo os animais vivendo em harmonia,

Borboletas ao vento

Numa sinfonia

Mist?rios e magia quem vai se arriscar

Aos olhos da lua segredos a desvendar

Por?m nem tudo ? beleza

Vejo ambi??o na divina cria??o

Crescer, cuidar e ensinar

Explorar. Sem causar destrui??o

Turunas.

De baluartes e estrelas imortais

Soberana de tantos carnavais

Clama amor ? natureza

E com dignidade

Ao nosso pavilh?o

Riachuelo canta em um s? cora??o

Eu bato no peito com amor

Azul e branco ?s a mais bela

S?o 80 anos

De vida, luta e gl?rias.



Turunas, campe? da passarela.

23/02/14 01:10 Neste enredo inedito, a Turunas mostrara as belezas da Mata do Krambeck, sua diversidade e import?ncia, fauna e flora exuberante, esp?cies raras e o Jardim Bot?nico recentemente criado.

23/02/14 01:06 A Turunas comemora seus 80 anos de funda??o com o enredo "Krambeck - A mata que virou jardim", exaltando a maior mata urbana regenerada do pa?s, o verdadeiro ouro verde da cidade. No encerramento do desfile, a azul e branco festeja seu jubileu

23/02/14 01:04 A agremiacao que entra na Passarela do Samba e a Turunas do Riachuelo, primeira escola de samba fundada em Minas Gerais e a quarta do Brasil. O nome Turunas significa batuta, valente, forte.

Unidos do Ladeira

23/02/14 00:33 Ou?a o samba-enredo da Unidos do Ladeira Seu navegador n?o suporta audio, clique aqui para ouvir.

23/02/14 00:22 Carro Travessia dos Lanch?es - Seival e Farroupilha

23/02/14 00:22 Carro abre-alas O luxo do imp?rio sustentado pelas prov?ncias

23/02/14 00:22 Mestre sala Carlos Eduardo e porta-bandeira Pamela Campos

23/02/14 00:21 Comiss?o de Frente

23/02/14 00:20 Comiss?o de Frente

23/02/14 00:00 Seu navegador n?o suporta audio, clique aqui para ouvir.

22/02/14 23:59 A ACESSA.com conversou com o carnavalesco da Unidos do Ladeira, Anderson Luiz

22/02/14 23:53 Revolu??o Farroupilha - A saga de coragem do povo rio-grandense

Compositores: Paulinho Jal?o, Moacir do Cavaco e Raimundo Lima/ Int?rprete: Paulinho Jal?o



O pavilh?o azul e ouro anuncia:

O cora??o ladeirense bate forte - maravilha -

E a emo??o que voc? vai sentir agora ? diferente

Com a saga de coragem da guerra farroupilha

Do povo riograndense

Aconteceu. L? no Sul do meu pa?s

Uma revolta sem igual

De um povo aguerrido

Contra a explora??o imperial

"Olha a tropa de lanceiros

Pela noite adentro avan?a

Sob a luz clara da lua

Cada estrela ? uma lan?a"

Rio Grande do Sul de culturas, tradi?es

O seu ceu mais azul, dos folguedos, das miss?es

Tem fandango no terreiro

? no sabor do chimarr?o que se conhece e o ga?cho

Verdadeiro

Pend?o da igualdade, da justi?a e do amor

Guardi?o da liberdade, onde o povo ? vencedor

Sendo irm?os do mesmo ch?o

Ainda que na luta armada

Temos um s? cora??o

Que pulsa forte nesta terra adorada

22/02/14 23:53 Acompanhe o samba-enredo da Unidos do Ladeira

22/02/14 23:49 A Unidos do Ladeira vai mostrar a saga dos revolucion?rios, comandados por Bento Gon?alves, a proclama??o da Rep?blica Rio-grandense, os her?is farroupilhas. A Revolu??o Farroupilha moldou a identidade do povo ga?cho com suas tradi?es e seus ideais de liberdade e igualdade.

22/02/14 23:46 Come?a o desfile da Unidos do Ladeira. A escola canta na Passarela do Samba a Revolu??o Farroupilha, um conflito regional contr?rio ao governo imperial brasileiro, que teve in?cio em 1835 e se estendeu por dez anos.

22/02/14 23:41 Bruno conversou com a ACESSA.com Seu navegador n?o suporta audio, clique aqui para ouvir.

22/02/14 23:36 O prefeito Bruno Siqueira (PMDB) e o vice Sergio Rodrigues , acompanhados de suas esposas

22/02/14 23:25 O presidente da C?mara Municipal de Juiz de Fora, Julio Carlos Gasparette(PMDB) na avenida

Mocidade Alegre

22/02/14 23:15 Seu navegador n?o suporta audio, clique aqui para ouvir.

22/02/14 23:14 O presidente da Mocidade Alegre, Marcos Tadeu falou com a ACESSA.com

22/02/14 22:48 Compositores: Panti da Vila e Paul?o Melodia/ Int?rpretes: ?tila e Silas



O show vai come?ar

Contagiando a cidade Vou na luz da inspira??o

De carona com a mocidade

Esbanjando modernidade

O meu Rio de Janeiro

Terra de Z? Carioca

Que o Est?cio abra?ou (?, ?)

Cidade Maravilhosa

Aben?oada, pelo Cristo Redentor

Eu vou te embalar

Nesta Avenida

Te conquistar, na fantasia

Meu baticumbum ? sensual

A mulata fascina, pois ? carnaval

? ber?o.

? ber?o de samba

Celeiro de bambas, culturas saudades

Paix?o que me invade

Tem sua magia ? nosso cart?o postal

E a poesia, ? contemplada pelo sol

Os arcos da Lapa, ? o que me faz feliz

O samba tem sua raiz.

No maracan? a galera vai vibrar, na copa do mundo

Todos v?o se emocionar

O bailado nobre firma na Sapuca?

T? virando tititi

? gostoso sentir emo??o.

Minha guia guerreira, cora??o

"Cariocando" a felicidade

A alegria vem da mocidade

22/02/14 22:43 Int?rpretes do samba: ?tila e Silas

22/02/14 22:40 Ou?a um trecho do samba-enredo da Mocidade Alegre Seu navegador n?o suporta audio, clique aqui para ouvir.

22/02/14 22:38 Com o enredo Rio, cidade de encantos mil, ber?o do samba e futebol do meu Brasil, a agremia??o pretende exaltar as maravilhas da cidade do Rio de Janeiro, desde as belezas naturais e as festas tradicionais at? a paix?o pelo futebol

22/02/14 22:36 Entra na passarela do Samba a Mocidade Alegre , de Santa Cec?lia. Seu reduto s?o os bairros S?o Mateus, Mundo Novo, Santa Cec?lia e Dom Bosco, Bela Aurora, Teixeiras

G.R.E.S Juventude Imperial

22/02/14 22:20 No limiar da poesia

Aqualtune tem seu nome na hist?ria

A saga de uma guerreira

Que canta e encanta nossa escola

Filha do rei do Congo

Sua linhagem imperial

Escravizada com seu povo

Pela ambi??o de Portugal

Das savanas africanas

Os negros cultuavam os orix?s

E nos navios tumbeiros

Longa viagem de dor at? o cais

????????.O lamento da negra ecoou

E em seu peito, fora marcada uma flor

Sabina, nome divino

Origem do supremo, rei guerreiro

Zumbi

Que sofreu, lutou pelos Palmares

Agora. Estou de volta ao meu lugar

Hoje eu vou bater no peito

O meu valor irei mostrar

50 anos de gl?rias

Que ficaram na mem?ria

Desse povo que batalha e quer vit?ria

De verde e branco, com samba no p?

Escute a orquestra e me diz quem ??

Seis estrelas a brilhar no c?u do carnaval

Eu sou a Juventude Imperial

22/02/14 22:19 Seu navegador n?o suporta audio, clique aqui para ouvir.

22/02/14 22:16 Confira o enredo da escola

Compositores: Paulinho Letra, Thoddynho Show, Danilo Furtado, Dharcy Amado e Leandro Neto

Int?rpretes: M?rcio Moreno, Flavinho da Juventude, Nilmar Romano, Sandra Portela e Wide



22/02/14 22:08 Nome da escola: G.R.E.S. Juventude Imperial

Reduto: Furtado de Menezes, Olavo Costa, Vila Ideal, Vila Ozanan

Presidente: David Chaves

Mestre de bateria: Marcos Chaves

Int?rpretes do samba: M?rcio Moreno, Flavinho da Juventude, Nilmar Romano, Sandra Portela e Wide

22/02/14 22:05 A resist?ncia e o sucesso da princesa guerreira s?o trabalhados no desfile como met?foras da pr?pria Juventude.

22/02/14 22:02 O carro abre alas Coroa Imperial de Aqualtune

22/02/14 21:51 O enredo da escola Aqualtune: uma princesa negra no Quilombo de Palmares, exemplo de resist?ncia, esperan?a e liberdade conta a hist?ria da princesa guerreira na ?frica e l?der de um Ex?rcito de milhares de homens. Mostra a sua for?a tamb?m em territ?rio brasileiro e vira s?mbolo de resist?ncia