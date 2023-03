Sábado, 6 de fevereiro de 2010, atualizada às 13h

Juizforanos se mobilizam contra aumento do IPTU

Daniele Gruppi

Subeditora

Entidades sindicais promoveram neste sábado, 6 de fevereiro, um protesto contra o reajuste do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e contra a decisão da Justiça, que negou o pedido de suspensão da data limite para o pagamento do imposto na última sexta-feira, 5. Foram recolhidas 500 assinaturas em três horas de ato para uma moção de repúdio, que será entregue ao presidente da Câmara Municipal.

"O fato de a Justiça ter indeferido o pedido de liminar só traz mais indignação. Vamos tentar transformar este sentimento em mobilização. Só com os juizforanos unidos podemos fazer com que o Executivo recue", afirma o presidente da Central Única dos Trabalhadores de Juiz de Fora (CUT), Péricles Lima.

Segundo Lima, a intenção é ampliar o movimento, chamando mais entidades para participar. "Queremos aumentar o diálogo com a população e mostrar que a cidade está abandonada. Não há capinas nos bairros, funcionários públicos municipais estão sem reajustes, os serviços públicos são privatizados e, agora, este aumento abusivo do IPTU."

O vereador Roberto Cupolillo (Betão - PT), que votou contra o projeto do IPTU, afirma que as lideranças sindicais e alguns vereadores vão se reunir na próxima semana para definir os próximos passos.

Prazo para pagamento com desconto vence no dia 8

O prazo para quitar o IPTU à vista, com desconto de 12%, vence nesta segunda-feira, dia 8 de fevereiro. O pagamento pode ser realizado nos bancos do Brasil, Unibanco, Itaú, Mercantil, Bradesco, Santander Banespa, Bancoob, HSBC, Caixa Econômica Federal, além de lotéricas e banco postal.

O contribuinte que não recebeu o carnê em sua residência deve procurar o JF Informação, das 8h às 18h, para solicitar a 2ª via. O boleto para o pagamento também pode ser impresso através da página da Prefeitura na internet. Nos dois casos é necessário informar o número de inscrição do imóvel.

Quem desejar reclamar do valor lançado no documento deve procurar a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) até o dia 8 de março. A reclamação só pode ser efetuada pelo contribuinte ou procurador habilitado nos postos de atendimento. Não é necessário efetuar o pagamento para reclamar, exceto se o contribuinte quiser garantir os descontos do pagamento à vista.

