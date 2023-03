A forma mais descontra?da de acessar internet. Acesso f?cil, sem fio e em alta velocidade.

Voc? precisa ter um notebook ou dispositivo handheld - aqueles aparelhos que cabem na palma de sua m?o (PDA / Palm? / PocketPC?) com um cart?o wireless (compat?vel com o padr?o wi-fi, ou IEEE 802.11b ou 802.11g). Estes cart?es s?o encontrados em lojas de produtos de inform?tica. Os notebooks e PDAs mais recentes j? v?m com a funcionalidade wi-fi embutida, dispensando a necessidade de um cart?o externo.

Para utilizar o servi?o wi-fi adquira seu CART?O ACESSA BRASIL, que voc? encontra em diversos pontos de varejo. Voc? tamb?m pode optar por um plano wi- fi oferecido por provedores de internet conveniados. Em ?reas identificadas com PONTO Wi-Fi, voc? seleciona a rede (SSID) PONTO Wi-fi em seu notebook ou PDA equipado com o recurso wi-fi, se identifica na p?gina de autentica??o com n?mero de controle e n?mero do seu cart?o ACESSA BRASIL e o acesso ? internet estar? liberado.

O CART?O ACESSA BRASIL permite que voc? acesse ? internet em v?rios lugares e traz mais vantagens que outros cart?es de acesso wi-fi: