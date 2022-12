Assim que compreendemos a influência dos signos para a definição de quem somos, é fácil identificar quais cores e estilos nos deixam mais à vontade. A Bella Janela, maior fabricante de cortinas da América Latina, entende que diferentes cores, estilos e texturas podem trazer conforto e sincronia para os signos de fogo, terra, ar e água que possuem características próprias.

“As cores carregam características que remetem a uma sensação única conforme cada signo. Com isso, entendemos a importância das melhores combinações e estilos para assim construir um lar com muito conforto e aconchego. Em paralelo a isso, a Bella Janela desenvolve produtos cada vez mais atrelados às necessidades do consumidor”, comenta Tatiana Hoffmann, Gerente de Produtos da Bella Janela.

Quer descobrir qual decoração combina mais com você? Mas não sabe por onde começar? Por que não consultar os astros e entender qual estilo mais se assemelha com sua personalidade? Confira a lista a seguir:

Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)

Sabemos que para um capricorniano nato, as cores preto, azul marinho e marrom destacam-se como suas preferidas, com isso a decoração tradicional como itens de couro, madeira e peças vintage são extremamente valiosas para trazer conforto a pessoas deste signo. Apostar nas cortinas Corta-luz em tecido Linen, da Bella Janela, na cor cappuccino para o ambiente é a cara do capricorniano.



Aquário (20 de janeiro a 18 de fevereiro)

Para aquarianos as cores cinza, azul e verde compõem um estilo moderno e futurista onde existem sempre estruturas fortes e imponentes repletas de materiais modernos como concreto, aço e vidro. Para as cortinas, o modelo Duplex Linen na cor Fendi da Bella Janela, pode ser uma boa aposta. Pessoas deste signo são ligadas a arte podendo transformar suas paredes em galerias.

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Sabemos o quanto esse signo tem fama de sonhador e sofredor, mas todo pisciano tem seus momentos de solidão necessária, por isso, cores serenas como verde, azul e lilás são ótimas aliadas para esse signo, pois remetem a sua natureza sonhadora e sua conexão com as águas. Para os piscianos, itens naturais como madeira, plantas, fontes e aquários, trazem maior equilíbrio para seu eu interior. Apostar em ripas como no painel de parede Ripado da Bella Janela é uma ótima opção para quem é do signo de peixes.

Áries (21 de março a 19 de abril)

Áries é arduamente regido por Marte, então cores como vermelho e salmão e branco são responsáveis por manter o ariano motivado especialmente se estiver inserido em seu local de trabalho. O lar de pessoas deste signo tende a ter motivações dispostas pelos ambientes, como troféus, fotografias com suas realizações e muitos livros. Nas paredes do quarto optar por tons mais claros é essencial para seu descanso, como o painel de parede Stone Calacata Gold da Bella Janela.

Touro (20 de abril a 20 de maio)

Para os taurinos os tons em verde claro, rosa e turquesa são necessários para construir um espaço de conforto para seu bem-estar. Objetos pessoais e itens ligados à arte fazem parte de sua decoração. Pessoas do signo de touro tendem a utilizar seu lar como vitrine de seu bom gosto, com isso, sofás de couro, tapetes e cortinas são encontrados em seus ambientes, como a cortina de Veludo da Bella Janela na cor Rosa Tuscany, que compõe uma decoração repleta de personalidade para o taurino.

Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Geminianos por sua vez anseiam pela variedade e não se contentam por um estilo específico por muito tempo, tendo personalidades bem diferenciadas, pessoas deste signo são conhecidas por terem mais de uma opinião ao mesmo tempo. Com isso, as cores azul, roxo e amarelo conseguem se encaixar no estilo eclético da pessoa de gêmeos, a Cortina de Veludo na cor Blueberry da Bella Janela, pode ser um grande aliado na decoração do geminiano.



Câncer (21 de junho a 22 de julho)

O canceriano tem um estilo romântico e sentimental e sua decoração segue as cores que remetem à calmaria, como o branco, o bege e o verde. Nas cortinas o tecido cru ajuda a compor todo o estilo do canceriano, como o modelo Inove Duplex Linen da Bella Janela. Nas paredes lembranças como álbuns de família e fotografias fazem parte de sua decoração. Este signo tende a gostar de cozinhar e faz de sua cozinha o lugar perfeito e calmo para se divertir e promover encontros. Nesse ambiente também é possível colocar cortinas nas cores que combinam com sua personalidade.

Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Expansivos, alegres e fortes, assim são os leoninos, e o ambiente mais confortável para pessoas deste signo levam as cores laranja, verde e dourado. Adoram reunir o máximo de pessoas possíveis a mesa. Como um signo de fogo, os leoninos gostam de itens com estampas de animais, pinturas renascentistas e artigos religiosos que sejam imponentes, neste caso, o Xale de Veludo Terracota da Bella Janela, se encaixa perfeitamente no ambiente deste signo.



Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Conhecido como o perfeccionista do zodíaco, os virginianos são ligados à limpeza. Cores como o branco, o cinza e o laranja claro, fazem parte de sua paleta e a neutralidade é essencial para seu conforto. Sempre muito meticuloso com organização, o estilo de pessoas deste signo é o minimalismo, onde poucos itens de decoração são inseridos nos ambientes. Nas cortinas, modelos como a Duo Matera na cor areia da Bella Janela trazem o estilo deste signo. A dica para manter a casa com vida, mesmo em uma decoração minimalista e clean, é inserir flores ou plantas na decoração.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Regidos por Vênus, os librianos têm características únicas como beleza e elegância, por isso, adoram seu lar repleto de objetos modernos e luxuosos. Geralmente a decoração que traz maior conforto para pessoas do signo de libra tem simetria e proporções equilibradas. As cores como rosa, azul e verde nos tons pastéis criam uma proposta de calmaria para o signo que é muito propenso a desordem, e para ajudar a complementar o ambiente, utilizar uma cortina corta-luz cheia de elegância é a cara do libriano. O modelo de Cortina Duo Glam na cor Bali da Bella Janela, é perfeito para pessoas deste signo.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Intensos e sensuais as pessoas de escorpião tendem involuntariamente a utilizar as cores vermelho, preto e laranja para todas as ocasiões de sua vida, desde suas roupas até na hora de decorar seu ambiente. O ideal é encontrar um equilíbrio onde as cores fortes e quentes não sobrecarregue o ambiente, com isso, o melhor é ousar nas decorações e móveis, ou apostar em uma parede escura por completo, por exemplo utilizando o painel de parede Stone Nero Marquina da Bella Janela.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Os sagitarianos são ligados ao ar livre, com isso cores como azul, verde e branco trazem conforto para pessoas deste signo. Para a decoração deste lar é importante utilizar plantas, flores naturais ou inseridas em painéis de parede, como o Nature Folhagem, da Bella Janela. Adicionar incensos no ambiente pode ajudar a aflorar a sensibilidade do signo. Muito ligado também a viagens, coleções adquiridas fora de seu estado ou país compõem para seu conforto a decoração do seu lar.