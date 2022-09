Foto: Polícia Civil - Operação no bairro Vila Ideal

A segunda fase da Operação Territorial, foi realizada na segunda, 12, e nesta terça, 13, pela Polícia Civil. A ação da Polícia é em combate e a apuração de práticas criminosas como tráfico de drogas, homicídio e outros delitos, na região sudeste de Juiz de Fora. De acordo com a Polícia, durante as duas etapas, mais de 60 pessoas foram abordadas.

No bairro Vila Ideal, a operação, segundo a Polícia, foi desencadeada com a finalidade de identificar possíveis suspeitos de envolvimento em atividades criminosas na região. Durante os dois dias, cerca de 32 pessoas foram abordadas.

Um local que estava servindo de esconderijo dos suspeitos foi identificado e um rádio comunicador foi apreendido. De acordo com a Polícia, outras ações serão realizadas. Só na última semana, na primeira fase, foram aproximadamente 30 pessoas abordadas nos bairros Vila Ideal, Santo Antônio e Olavo Costa.



A operação foi realizada pelas 5ª e 6ª Delegacias, unidades que integram a 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Juiz de Fora (1ª DRPC), pertencente ao 4º Departamento da PCMG. As informações coletadas também serão encaminhadas às Delegacias Especializadas da 1ª DRPC.



Há mais de dez dias, as Polícias Civil e Militar têm ocupado os bairros Vila Ideal, Olavo Costa e Santo Antônio. Durante a manhã desta terça, em coletiva de imprensa, foram divulgadas as prisões de cinco pessoas e a apreensão de dois adolescentes. Dentre os envolvidos, há dois suspeitos por terem cometido o duplo homicídio, que vitimou dois adolescentes de 14 e 16 anos, no dia 30 de agosto, no bairro Vila Ideal.



