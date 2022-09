Divulgação Polícia Militar - Foram encontradas 462 munições calibre 9mm

Uma equipe com 60 policiais militares retornou ao Bairro Alto Santo Antônio na tarde desta terça-feira (13), para dar continuidade às ações que culminaram com a prisão de cinco adultos e a apreensão de dois adolescentes infratores na segunda-feira (12). As guarnições receberam a informação de que havia munições enterradas em um ponto da localidade. As viaturas se deslocaram para o endereço indicado e conseguiram encontrar e apreender 462 munições de calibre 9mm.

O material se junta aos três tabletes de maconha, um invólucro de crack e duas pedras brutas da mesma substância, um carregador de arma de 9mm, 30 munições de 9mm e cinco aparelhos celulares, que foram confiscados durante a operação conjunta.A sequência da ação é uma resposta das Polícias Militar e Civil aos casos de homicídios registrados no Bairro Santo Antônio e no Bairro Vila Ideal, que têm como pano de fundo as disputas pelo tráfico de entorpecentes na região.



FOTO: Divulgação Polícia Militar - Policiais deram sequência à ação, fazendo buscas à procura de munição enterrada