Foto: Pedrinho Teixeira - Viatura da Polícia Civil

Foi preso na tarde desta quarta-feira, um homem de 44 anos, suspeito de ter estuprado o próprio filho. O homem estava sendo investigado pela Polícia Civil após denúncias. A ação ocorreu em um bairro da região Sudeste de Juiz de Fora.



De acordo com a Polícia Civil, as investigações indicaram que o homem estaria praticando o crime de estupro contra o filho há alguns anos. A idade exata da criança e o local onde foi feita a prisão não foram revelados para a preservação da vítima. O homem foi encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.



De acordo com o delegado responsável pelo caso, Hamilton Joaquim da Silva Júnior, a criança teria menos de 10 anos. "Essa prisão foi resultado de uma investigação que foi feita aqui na nossa delegacia de forma minuciosa e que conseguiu juntar elementos que comprovaram a prática do ato delituoso. Após juntarmos todas a provas, nós representamos pela prisão do individuo, junto ao Ministério Público e ao Judiciário que prontamente acolheram o pedido de forma célere e expediram o mandado de prisão."

As investigações foram realizadas pelas 5ª e 6ª Delegacias - unidades que integram a 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Juiz de Fora, pertencente ao 4º Departamento da PCMG.