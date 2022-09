Divulgação PJF - Obra ainda não tem previsão de término

Testes da nova rede de sucção do Bairro Bairu, na Zona Leste, realizados nesta quarta-feira (14), resultaram em um vazamento no trecho da tubulação que passa na Rua Paracatu, na Zona Nordeste da cidade, próximo ao trevo do Bairro Nossa Senhora das Graças, no número 138. A intervenção faz parte das obras para reforço do abastecimento na Zona Nordeste. A empresa contratada pela Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) para realização da obra está no local e realiza os reparos. Ainda não há previsão de conclusão para a obra.

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), em função da obra emergencial que interdita a via, o tráfego no sentido Santa Terezinha/Bandeirantes está sendo desviado completamente pelo Bairro Bom Clima. O acesso no sentido Avenida Rio Branco está fechado.

A Cesama ressalta que os testes são de praxe, eles são realizados exatamente para avaliar se a nova tubulação funciona corretamente, ou se precisa ainda de alguma correção antes de de a operação entrar em plena carga.

FOTO: Divulgação PJF - Vazamento faz parte de testes de interligação na rede