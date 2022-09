PCMG - Dois apreendidos com com 80 buchas de maconha e 16 pacotes de cocaína

A Polícia Civil iniciou na quarta-feira (21) a Ronda Territorial nas regiões Leste e Sudeste do município de Juiz de Fora com o intuito de coibir e combater práticas criminosas. Até o momento, dois adolescentes, de 13 e 16 anos, foram apreendidos com 80 buchas de maconha e 16 pacotes de cocaína, no bairro Vila Ideal.

De acordo com o delegado Hamilton Joaquim da Silva Júnior, a ação foi criada pela PCMG, por meio das 5ª e 6ª Delegacias, com a finalidade de realizar incursões diárias nessas áreas. “Mas também fornecer dados investigativos às Delegacias Especializadas, dar apoio operacional às equipes da PCMG que realizam operações na região, identificar suspeitos de crimes e locais usados para práticas criminosas. E, com essas diretrizes, aumentar a segurança da região, bem como realizar a repressão ao crime de forma qualificada”, finaliza.

Outras operações na região

Na última semana, uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou na prisão de cinco suspeitos por associação criminosa em Juiz de Fora. A operação ocorreu em virtude da apuração do duplo homicídio consumado e do homicídio tentado, ocorridos no dia 30 de agosto, no bairro Vila Ideal. Além das prisões, a PCMG e a PMMG também apreenderam dois adolescentes no bairro Santo Antônio.

Ainda na semana passada, a Polícia Civil desencadeou a segunda fase da Operação Territorial visando coibir e apurar práticas criminosas, entre elas tráfico de drogas, homicídio e outros delitos, na região Sudeste do município. Durante as duas etapas da manobra, no total, mais de 60 pessoas foram abordadas.



Drogas | juiz de fora | PCMG | polícia civil | Vila Ideal