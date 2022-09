Arquidiocese de JF - São Cosme e Damião

A Igreja faz memória de São Cosme e São Damião em 26 de setembro. Os irmãos ficaram conhecidos como patronos dos médicos e farmacêuticos por ajudarem os doentes com cuidados profissionais aliados com o poder da oração. Algumas comunidades da Arquidiocese de Juiz de Fora lembram a data com programação especial.

Em Juiz de Fora, na Comunidade São Damião, do bairro homônimo, inicia nesta sexta-feira (23), um tríduo, às 19h30. Já na Comunidade São Francisco, pertencente a Paróquia Pio X, haverá missa em honra aos santos neste domingo (25), seguida de distribuição de doces. Já no bairro Ipiranga há uma tradição de entrega de doces; a Comunidade São Francisco, que iniciará a festa de seu padroeiro, realiza a missa festiva dos santos irmãos no domingo (25), às 7h, antes de sair às ruas com os saquinhos.

Em Santos Dumont (MG), a comunidade localizada no Bairro Quarto Depósito, realiza o tríduo, a partir desta sexta-feira (23), sempre às 19h. Na cidade de Matias Barbosa, a Capela São Cosme e São Damião também recordará seus padroeiros, com procissão às 19h, seguida de missa.

Confira as programações completas:

Comunidade São Cosme e São Damião – Bairro São Damião (pertencente à Paróquia Nossa Senhora de Fátima)

*A capela fica na Rua Bartolomeu dos Santos, 275 – Bairro São Damião

De 23 e 25 de setembro – Tríduo

Dia 23 de setembro – Sexta-feira

19h30 – Abertura do tríduo

Dia 24 de setembro – Sábado

18h – Missa

Dia 25 de setembro – Domingo

18h30 – Missa

Na sequência, bingo

Dia 26 de setembro – Segunda-feira – Dia de São Cosme e São Damião

19h30 – Missa festiva

Logo após, café partilhado



Comunidade São Francisco - Bairro Ipiranga (pertencente a Paróquia Pio X)

*A capela fica na Rua Waltencir Santos, 20- Ipiranga

Dia 25 de setembro – Domingo

7h - Missa festiva. Logo após, haverá distribuição dos saquinhos de São Cosme e São Damião

12h – Almoço do padroeiro, em virtude da festa de São Francisco

Comunidade São Cosme e São Damião – Santos Dumont/MG

* A comunidade fica na Rua Carlos Augusto do Nascimento, s/nº – Quarto Depósito

De 23 e 25 de setembro – Tríduo

19h - Missa

Dia 26 de setembro – Segunda-feira – Dia de São Cosme e São Damião

19h - Missa

Capela São Cosme e São Damião – Matias Barbosa/MG

*A capela fica na Rua Moacir Alves de Souza, s/nº – Vila São Damião – área rural

Dia 26 de setembro – Segunda-feira – Dia de São Cosme e São Damião

19h - Procissão e Missa festiva

