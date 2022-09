Foto: Paulo Inácio - Passageiros embarcando no coletivo

A partir desta quarta-feira, 28, o Consórcio Via JF passa a operar todas as linhas que eram de responsabilidade da Tusmil. Dessa forma, as empresas Ansal e Viação São Francisco passam a operar em sua totalidade o transporte público de Juiz de Fora, Em anúncio nesta terça-feira, 27, a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) informou que as 40 linhas restantes passam a operar pelo Consórcio Via JF. Além disso, a Secretaria também informou que a partir deste sábado, 1, as linhas as linhas 523 (Monte Verde), 529 (Torreões Via Mascate Monte Verde), 533 (São Pedro) e 540 (São Pedro) passarão por mudanças nos horários. Os novos horários estão disponíveis neste link.



Desde o dia 5 de setembro, o Consórcio Via JF passou a operar as linhas que eram de responsabilidade do Consórcio Manchester, composto apenas pela empresa Tusmil. Desde então, de forma gradual, foram sendo realizadas as transições de linhas. Além disso, foram adquiridos 170 ônibus 0 KM para a reposição da frota.

Confira abaixo as linhas que finalizam a transição entre os consórcios:

501 – Padre Café/ Jardim Glória

503 – Paineiras

508 – Av. Deusdedith Salgado

509 – Alto Dom Bosco/ Jardim Laranjeiras

514 – Borboleta/ Cascatinha

515 – Dom Orione

518 – Salvaterra

524 – São Mateus

525 – Universidade

526 – Cascatinha/ Vale do Ipê

527 – Santa Cecília

528 – Cascatinha/ Borboleta

533 – São Pedro - Via Viña Del Mar

542 – Lagoa

543 – Santa Córdula

544 – Recanto dos Brugger

545 – Universidade

555 – Universidade

590 – Zona Sul/ UFJF (Via HU/CAS)

603 – Carlos Chagas

604 – Bairro Industrial (Via Cerâmica)

607 – Jardim Natal

615 – Encosta do Sol

620 – Francisco Bernardino - Via Fontesville

636 – Jardim Cachoeira - Via Av. Rio Branco

640 – Rodoviária - Via Av. Rio Branco

700 – Barbosa Lage

704 – Jóquei Clube III

705 – Jóquei Clube III

708 – Vale Dos Lírios - Via Jardim dos Alfineiros

717 – Benfica

720 – Santa Lúcia

730 – Santa Lúcia

737 – Jóquei Clube

738 – Pedra Branca

741 – Valadares

742 – Rosário

743 – Toledos

744 – Palmital

751 – Santa Cruz – Santa Clara (Via Jardim Dos Alfineiros)



Os problemas com o transporte coletivo na cidade se arrastam por quase dois anos. A crise financeira gerada pela pandemia de Covid-19 aumentou ainda mais os problemas. A Prefeitura de Juiz de Fora chegou a criar um Grupo de Trabalho em busca de soluções. Para manter a tarifa cobrada em R$ 3,75, foram feitos subsídios pela PJF e os valores repassados às empresas. Ainda assim, os problemas continuaram. No dia 13 de fevereiro, um ônibus bateu em um poste e deixou 23 pessoas feridas. Meses depois, em junho deste ano, um motorista morreu na entrada da garagem da Tusmil. O homem foi atingido por um ônibus da própria empresa que desceu a rampa que dá acesso à garagem. Segundo a empresa, o condutor do veículo não teria puxado o freio de mão, vindo causar o acidente.



O anúncio da rescisão do contrato aconteceu no fim do mês de junho deste ano. No mês seguinte, o Consórcio Manchester tentou derrubá-la, mas a 2ª Vara da Fazenda de Autarquias Públicas negou o mandado de segurança da Tusmil. No mesmo mês, uma liminar proferida pela desembargadora Yeda Athias, impedia a PJF de decretar a caducidade do contrato. A Prefeitura de Juiz de Fora recorreu da decisão. No dia 12 de agosto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), derrubou a liminar que determinava a continuidade da Tusmil em operar na cidade.











