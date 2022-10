Arquivo pessoal - Ciclista morre após ser atropelada por carro em JF

Uma ciclista, de 46 anos, morreu após ser atropelada na Br-040, na altura do KM 785, sentido Juiz de Fora. Renata Delgado Rezende trafegava pelo acostamento quando foi atingida por um carro na manhã de sexta-feira (07).

De acordo com a Concer, concessionária responsável pela BR-040, Renata foi socorrida com ferimentos graves para o Hospital Unimed em Juiz de Fora, mas não resistiu e veio a óbito no sábado (08). Ela foi sepultada na tarde deste domingo (09) no Parque da Saudade, em Juiz de Fora

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a ocorrência ainda está em confecção. Acidentes dessa natureza demandam ainda mais cautela na produção documental.

Renata era uma das idealizadoras do Clube da Mãe JF, uma equipe de ciclismo feminina e também muito ativa nas redes sociais, seu perfil era recheado de fotos em cima de uma bicicleta. Renata era casada há 26 anos e deixa o marido e dois filhos.

CONCER IMPLANTA MAIS PLACAS PARA ALERTAR A PRESENÇA DE CICLISTAS

A Concer implantou treze novas placas alertando para a presença de ciclistas na BR-040. As placas reforçam a sinalização ao longo do trecho de Minas Gerais, região onde é comum a prática do ciclismo como modalidade esportiva. A ação da Concer atendeu a uma solicitação da Secretaria de Esporte e Lazer de Juiz de Fora, que incentiva o uso da bicicleta também para a mobilidade urbana, turismo e sustentabilidade. Ao todo, a rodovia conta com 20 placas de advertência alusiva a ciclistas.

FOTO: Concer - Concessionária implanta treze novas placas para alertar a presença de ciclistas na pista

