“Foi descoberto grande esquema de pagamento de propina a agentes públicos, os quais “blindavam” membros da organização criminosa em troca de vantagem indevida”.

O despacho assinado pelo juiz Daniel da Motta endossa o trabalho de investigação do Ministério Público de Minas Gerais, através do GAECO – Grupo de Atuação Especial ao Combate ao Crime Organizado. Foram cerca de dois anos para identificar uma “extensa e complexa organização criminosa com atuação concentrada na Zona da Mata mineira, especialmente na cidade de Juiz de Fora”. A suspeita é que o grupo seja o responsável pelo fornecimento e abastecimento de drogas para traficantes na região.

No início da tarde desta quinta-feira, 20, a Polícia Civil de Minas Gerais confirmou, que um delegado e seis investigadores estão entre os alvos de mandados de prisão preventiva da “Operação Transformers”, que investiu contra um grupo criminoso que teria ligação com o tráfico de de drogas, lavagem de dinheiro e roubo.

A mesma PC encaminhou nota para falar do envolvimento dos agentes públicos:

“Foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, em desfavor de policiais civis investigados por suposto envolvimento em crimes de tráfico de drogas e corrupção passiva”. A PCMG esclarece que, além do processo criminal, os servidores responderão a procedimentos administrativos disciplinares na Corregedoria”, conclui a nota.

O delegado e os investigadores foram presos e encaminhados à Casa de Custódia da Polícia Civil em Belo Horizonte. Entre os presos há advogados também, levados para Uberlândia, comerciantes, pessoas ligadas a lojas de veículos, autopeças e até produtores de eventos.

A ação desta quinta contou com o reforço das polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal. Dois helicópteros, da PM e da PRF, participam da operação.

De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, foram cumpridos 250 mandados, sendo 31 de prisão preventiva, 61 de busca e apreensão, 148 de sequestro de veículos, dez de sequestro de indisponibilidade de imóveis, além da apreensão e indisponibilidade financeira na ordem de R$ 55 milhões.

De acordo com o MPMG, a estrutura do grupo criminoso, conta com diversos núcleos, entre eles setores de logística e financeiro, responsável pela lavagem de dinheiro. Também é apurado um setor de corrupção, responsável por proteger as atividades ilícitas com “informações privilegiadas de atividades policiais e demais condutas para evitar a responsabilização de integrantes da organização”.

Além disso, as investigações descobriram que o grupo atuava em outras associações criminosas para a prática de diversas atividades ilícitas, entre elas, o comércio ilegal de peças de veículos provenientes de crime, corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro.

A suspeita é da movimentação de aproximadamente R$ 1 bilhão nos últimos cinco anos.

Em um dos trechos da decisão judicial, parte da investigação, mostra indícios de pagamentos frequentes de R$ 30 mil e em dado momento, possivelmente, de até R$ 500 mil.

Mais detalhes serão divulgados na tarde desta quinta-feira, em coletiva em Juiz de Fora.

