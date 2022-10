Renan Ribeiro - Chuvas podem ocorrer em pontos isolados da cidade e da região

Em função da formação de um ciclone extratropical sobre o oceano Atlântico, que vai impulsionar ar mais frio para o Sudeste neste final de semana, por meio de uma frente fria, a sexta-feira (21) e o sábado (22) devem ser marcados por chuvas fortes, raios e ventanias na Zona da Mata, conforme o professor de geografia, Renan Tristão.



Essas condições, conforme o professor, favorecem os choques entre massas de ar com características distintas de temperatura e umidade, o que ajuda na formação de grandes temporais. "Sobretudo no Sábado (22), teremos chuva forte, raios, ventania sobre a região, e possível granizo isolado em algumas cidades da região.



O professor adverte, no entanto, que não é porque há previsão de temporais, que eles vão ocorrer em todas as cidades da região, ou mesmo em todos os bairros de Juiz de Fora. "As tempestades sempre são pontuais e isoladas. Para saber onde especificamente vai acontecer uma tempestade, o único jeito é acompanhar os radares atmosféricos." Na página Tempo e Clima JF, na qual Renan faz o acompanhamento das condições de tempo, são repassadas informações sobre essas condições, o professor ainda recomenda que as pessoas façam o cadastro de seus celulares na Defesa Civil, para receber os alertas a respeito das condições climáticas via SMS.



"A temperatura ainda fica elevada antes da chuva nesta sexta (21) e no sábado (22), mas assim que passar a frente fria, teremos declínio de temperatura. O domingo (23) já será agradável, mas sem frio. Pelo menos até quarta-feira (26) as manhãs ficam levemente frias (mínimas entre 14 graus e 16 graus) e máximas agradáveis ( entre 23 e 25 graus)", informa Renan.



Tags:

Chuva | Chuvas | Geral | Inmet | meteorologia | Muita | Natal | Previsão | Previsão do Tempo | Rio chuva terça | Rio de Janeiro | Sorocaba | tempo