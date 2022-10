Detran - Informações não foram atualizadas e causam problemas para os condutores nas abordagens de agentes de trânsito



O internauta Dércio Queiroz encaminhou um alerta para o “Você na Acessa”. Ele trabalha como motorista e fez o parcelamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O condutor está com os pagamentos em dia, o que é confirmado no site da Secretaria da Fazenda, no entanto, ele foi surpreendido ao perceber que a informação do pagamento não foi encaminhada automaticamente ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran/MG).

Dércio relata que estava acompanhando o site do Detran e o aplicativo, porém, a quitação do imposto não foi atualizada em nenhuma das plataformas. “Está demorando de quatro a cinco meses para atualizar o automático. Muitas pessoas, assim como eu, estão com as guias pagas, com tudo certinho, mas o site do Detran não atualiza.” Ele foi abordado pela Polícia Militar e, mesmo apresentando os comprovantes de pagamento, teve o veículo guinchado, por conta da falta do dado atualizado no sistema.

Além do prejuízo de ter que ficar sem trabalhar de sexta-feira, quando o veículo foi retido, até a segunda-feira, quando o Uai, que agora concentra as demandas do Detran retorna ao funcionamento, ele ainda precisou pagar uma multa de R$457 para retirar o automóvel. “Ouvi do atendente do Uai que o sistema automático está sobrecarregado e não está atualizando. Quem paga por essas falhas somos nós. Vou ter que entrar com recurso na Justiça, contratar um advogado para reaver o dinheiro.”

Ele reiterou que as pessoas que verificarem essa dificuldade de atualização, devem marcar um horário e comparecer ao Uai para solicitar a atualização do documento, para evitar problemas. A Acessa. com fez contato com o Detran para saber sobre as causas do problema de atualização do sistema e buscar orientações para os contribuintes a respeito da atualização dos dados de quitação do imposto nas plataformas, mas até o fechamento desta edição não recebeu uma resposta. Assim que as dúvidas estiverem solucionadas, o texto será atualizado.



Divulgação - Leitor teve carro rebocado em blitz mesmo com o IPVA quitado em JF

Tags:

Imposto | IPVA | RJ | Veículos