Duvulgação Câmara Municipal de Juiz de Fora - Os 16 homenageados receberam a honraria no Plenário da Câmara

FOTO: Divulgação CMJF - Ex-vereadora Ana Rossignoli, criadora da honraria, foi homenageada na edição de 2022

Um grupo de 16 pessoas idosas de Juiz de Fora receberam na noite desta segunda-feira (31), no Plenário da Câmara Municipal, o Troféu Zeneida Theresinha Delgado. A escolha dos homenageados é feita por meio de um conselho formado por representantes da Prefeitura de Juiz de Fora e de associações e instituições de relevância para a cidade. A premiação, que chega em sua segunda edição, visa a estimular o envelhecimento ativo e colaborativo para a sociedade e propõe o destaque em vários segmentos profissionais de relevância, reconhecendo suas histórias, experiências de vida e altruísmo em servir à cidade.

Os agraciados são escolhidos para as categorias: Arte; Assistência Social; Comunicação e Cultura; Direitos Humanos; Esporte; Indústria e Comércio; Transporte Público; Justiça; Servidor Público; Moda; Música; Política; Religião; Saúde e Segurança Pública. A premiação também contou com a presença de representantes da Câmara Sênior.

"Ser idoso é acumular experiências e sabedorias que devem ser compartilhadas. Essa é uma frase de domínio público, que é verdadeira. Essa noite é muito importante para nós, porque temos a terceira maior população idosa do Brasil, uma cidade que acolhe muito as pessoas idosas. É óbvio que queremos sempre mais. Estar aqui hoje, celebrando essas pessoas, é muito importante", declarou o presidente da Casa Legislativa, Juraci Scheffer (PT), que ressaltou a importância de reverenciar o legado e avançar no acesso para essa população.

De acordo com o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, o vereador Julinho Rossignoli (PP), a honraria, instituída por meio da Lei 13.778/2018, é uma forma de reconhecer a contribuição dessa população. "Essas pessoas que lutaram por vários anos pela nossa sociedade em várias áreas, precisam ser reconhecidas e valorizadas por sua dedicação e por esse bom trabalho prestado, que ajuda muito no desenvolvimento nossa cidade", o legislador ainda ressalta a importância de melhorar a autoestima dos nossos idosos.

"Por meio desses nomes que homenageamos hoje, fica um pedido para que a nossa sociedade trate com um carinho muito especial todos os idosos de Juiz de Fora. Queremos ser idosos também no futuro e receber de forma recíproca esse carinho e essa atenção", destacou Julinho.

Confira a lista completa de homenageados:

Ana das Graças Côrtes Rossignoli - Homenagem Especial

Augusto Gotardelo Júnior - Esporte

José Luiz Britto Bastos - Transporte

José Luiz Ribeiro - Comunicação e Cultura

Lindalva Mantovani de Almeida e Lucy Monteiro Maver - Saúde

Manoel Denezine Tavares - Justica

Márcia Cristina Duque - Segurança Pública

Maria Aparecida Nelles Lobo - Servidor Público

Maria Léa Vargas Glanzmann - Arte

Oddone Villar Turolla - Indústria e Comércio

Padre Guanair da Silva Santos - Religião

Paulo Roberto da Silva - Política

Plínio César Mansur da Silva - Direitos Humanos

Regina Maria Corrêa Lima Novaes - Assistência Social

Rogério Belo - Moda

Sil Andrade (Silvânia Cristina de Andrade) - Música