Reprodução redes sociais - Manifestantes se reuniram para pedir intervenção federal

Um grupo de manifestantes se reuniu no Parque Halfeld na tarde desta terça-feira (1º), para demonstrar apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), que perdeu as eleições no último domingo (30) e pedir intervenção federal sobre o resultado do pleito.

As pessoas chegaram por volta das 14h ao Parque Halfeld. Elas estavam orientadas a vestir roupas das cores verde e amarelo. O grupo fez uma oração e desceu em passeata na sequência a Avenida Rio Branco, na faixa que vai em direção ao Bairro Manoel Honório, Zona Leste. O movimento convocado por aplicativos de mensagem, ressalta que se trata de uma manifestação pacífica, de 'luta pela democracia e liberdade'. No Centro, o grupo dispersou por volta das 15h20.



Há outro ato marcado pelo grupo anunciado para a manhã desta quarta-feira (2), a partir das 9h na 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha, conforme os manifestantes.

Tags:

Protesto