Os atuais cenários da saúde e da educação são o ponto de partida do Festival de Inovação Social de Juiz de Fora, que ocorre na quinta-feira (3) e no sábado (4), no Moinho, que fica no Bairro Industrial, Zona Norte. O evento acontece no contexto do Dia Mundial das Cidades (31 de outubro - data ONU), que tem o objetivo de incentivar o desenvolvimento urbano sustentável. As inscrições podem ser realizadas pelo link.

A intenção é promover o encontro de profissionais que possam contribuir com as discussões a respeito do futuro das duas áreas que são fundamentais para o desenvolvimento das cidades. Assim, a partir desse processo crítico e colaborativo, o Festival busca endereçar soluções que possam contribuir para a transformação do território.



A aposta da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic), que apoia esse movimento, é na direção de envolver agentes públicos, privados e a academia, assinalando o potencial que o município possui para se tornar um polo de saúde e educação.







Confira a programação do evento:



3 de novembro – Saúde:



14h: Mesa redonda 1 - O sistema de saúde em Juiz de Fora: Ultrimagem (Anderson Mattozinhos), Unimed (Nathercia Abrão) e Secretaria de Saúde (Leonardo Azevedo).

Mesa redonda 2 - Tendências para o setor: Albert Sabin (Célio Chagas), Policonsultas (João Paulo Ghedim) e UFJF (Renato Nunes).



16h: Mesa redonda 3 - Tecnologia e Inovação: MaisLaudo (Antônio Miranda), Monte Sinai (Gustavo Ramalho) e UFJF (Celso Moraes).

Mesa redonda 4 - Zona da Mata, pólo regional de saúde: Hospital Universitário UFJF (Dimas Araújo) e Superintendência Regional de Saúde (Renan Guimarães).



19h: Painel - Boas Práticas no Brasil: FOURGE (Luciano Mantelli), Grupo Afya (Bruno Scolari) e Rede Mater Dei (José Henrique Salvador).



21h: Confraternização.



4 de novembro - Educação



14h: Mesa redonda 1 - A Educação Básica em Juiz de Fora: Apogeu (Makerley Arimatéia), Instituto Amargen (Lívia Silveira) e Secretaria de Educação (Graciele Fernandes).

Mesa redonda 2 - Novas metodologias de ensino e aprendizagem: Escola Hub (Thiago Almeida), Sarah Dawsey (Bernardo Lagermann) e Suprema (Djalma Ricardo).



16h: Mesa redonda 3 - Capital humano e a Sociedade do Conhecimento: Estácio (Ricardo Bianchi), IESPE/EnsinE (Walbet Vianna) e UFJF (Mônica Ribeiro).

Mesa redonda 4 - Competências do Século XXI: CAVE (Alice Meira), IF Sudeste (Adriano Reder) e Saci (Luciana Ribeiro).



19h: Painel - Boas Práticas no Brasil: Fundação Estudar (Cláudio Castro) e co.liga (Tânia Pimenta).



21h: Confraternização.





