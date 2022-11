Reprodução Internet - Homem tinha registro de violência registrado pela ex-namorada que assassinou

A Polícia Militar prendeu três pessoas com idades entre 18 e 34 anos, no bairro Bonfim, região leste de Juiz de Fora, durante a tarde de quarta-feira (02), feriado de finados. De acordo com a PM, durante um patrulhamento, os individuos foram avistados em atitude suspeita, sendo abordados pelos militares. Com eles foram encontrados uma barra e 25 buchas de substância análoga a maconha, 57 pedras de substância semelhante a crack, R$ 1095,90, uma arma de fogo calibre 32 e um telefone celular. Os homens foram presos e conduzidos para a delegacia.

Tags:

Bonfim | Polícia Militar | prisão | tráfico de drogas