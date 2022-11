Divulgação PJF - "Empreender & Realizar" terá atividades gratuitas ao longo de todo o sábado no Espaço Cidadão

Com o intuito e promover e incentivar iniciativas empreendedoras lideradas por mulheres em Juiz de Fora, dois encontros voltados para esse publico serão realizados na cidade neste fim de semana. O Grupo Mulheres do Brasil em parceria com a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) e a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic), promove neste sábado (5), o encontro “Empreender e Realizar”, que acontece no Espaço Cidade, que fica na Avenida Rio Branco 2234, no Parque Halfeld. Também no sábado (5), 60 empreendedoras da cidade expõem seus produtos e serviços no Moinho, Av. Presidente

Juscelino Kubistschek, 900, na segunda edição da Feira da Cooperativa Empreendedora. Ambas as ações são abertas ao público e gratuitas.



A cidade conta com 22 mil empreendedoras, conforme o portal do empreendedor. Essa força de trabalho ainda é impactada por uma série de dificuldades. Segundo a contadora, Áurea José, co-líder do Comitê de Empreendedorismo do Grupo Mulheres do Brasil - Juiz de fora, a mulher que empreende tem que ter resiliência, persistência e saber reconhecer qual o momento certo de mudar ou não a trajetória, mas ter a clareza de quer empreender. Para ela, ainda há um longo caminho a ser percorrido, para que as condições sejam melhores para as mulheres que desejam iniciar uma empreitada.



"Nós, mulheres, precisamos ter mais ousadia e mostrar para a sociedade que entendemos de números, que sabemos administrar e que para crescermos ainda mais, precisamos que as instituições financeiras criem programas que estimulem a criação e a consolidação dos negócios femininos. Quando digo isso, falo de taxas mais justas nos financiamentos e reais condições de competitividade independente de gênero", avalia Áurea.



No Empreender & Realizar as mulheres encontrarão a teoria aplicada à vida prática das empreendedoras, explica a co-líder do movimento. " Nós falaremos de vivência, dos desafios superados e soluções que já adotamos. Teremos um palestrante falando sobre a vida real da Empreendedora. Falaremos de auto-cuidado, marketing digital, empoderamento, finanças, Branding. Serão 12 mini palestras com espaço para perguntas e interação com o público. Enfim, assuntos relacionados ao universo empreendedor feminino de forma leve e com conteúdo relevante."A expectativa é a de que as mulheres possam sair da ação no sábado, prontas para iniciar suas trajetórias no empreendedorismo na segunda-feira. "Teremos também a Roda de Conversa Lugar de Mulher é onde ela quiser com mulheres ousadas em suas profissões que impactam a vida de outras mulheres. Nossa Feira Empreendedora com 12 expositoras é um convite para as comprinhas que amamos. E para finalizar este dia tão incrível, teremos as Mulheres do Samba, um grupo de samba formado especialmente por mulheres." A programação completa do evento e os links para inscrições nas oficinas estão disponíveis na página do evento.



Conhecer o trabalho das mulheres de Juiz de Fora

A 2 ª Feira da Cooperativa Empreendedora tem por objetivo apresentar à cidade de Juiz de Fora o potencial e o talento das empreendedoras em suas diferentes áreas de atuação e aumentar a rede de clientes, afiança a idealizadora da ação, a Consultora de Moda e Influenciadora Camilla Villas. As expositoras atuam em áreas como vestuário, moda íntima, pijamas, sapatos, bolsas e óculos, bijuterias, produtos de beleza, decoração e brinquedos educativos.

O espaço conta com provador e lounge com apresentação de serviços que auxiliam as empreendedoras como marketing digital, ações promocionais, recursos humanos,

contabilidade, consultoria de imagem e empresarial.Na programação, serão realizadas capacitações gratuitas pelo Grupo Rennovar, através do consultor Daniel Costa, com temas como:liderança, mindset empreendedor, funil de vendas e crescimento de negócios. A feita tem atrações voltadas para toda a família, contando com área kids, espaço pet, praça de alimentação com duas áreas para se sentar e prestigiar as delícias doces e salgadas das empreendedoras do setor. Serão também vendidas bebidas no local em quatro espaços: kombi do chopp, barraca de vinho e barraca de gin, além da barraca da cooperativa com refrigerante, cerveja e água. Os participantes também poderão ajudar a fomentar a Cooperativa Empreendedora, adquirindo produtos personalizados vendidos no espaço, cuja renda arrecadada será utilizada no suporte a mais de 150 empreendedoras da cidade e da região.



O evento também conta com a realização de um Garimpo Solidário, que recolherá peças de roupas usadas que serão doadas a instituições beneficentes e com atrações musicais. A DJ Marcela Conte abre com som eletrônico a partir de 12h. Logo em seguida MPB com Lud Castañon e para fechar a programação sertanejo com Val

Dornellas. Outros detalhes do evento podem ser conferidos pela página da Cooperativa.