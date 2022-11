Pixabay - Ideia da capacitação é promover meios de melhorar a qualidade de vida de quem convive com o Alzheimer

Indicadas exclusivamente para cuidadores familiares de idosos com doença de Alzheimer, o projeto de extensão “Acolhendo e informando os cuidadores de pacientes com doença de Alzheimer (DA)”, oferece 30 vagas gratuitas em 13 oficinas, para capacitar e instrumentalizar essas pessoas.

O programa é parte do Polo Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre o Processo de Envelhecimento da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na Casa Helenira Preta – Rua Severino Meireles, 260, Passos, Juiz de Fora – nos dias 3 e 4 de novembro, das 8h30 às 12h.

As oficinas não se destinam a profissionais, pois não se trata de um curso de capacitação profissional para cuidadores de idosos, são oficinas para familiares de pessoas com Alzheimer já diagnosticadas e com tratamento em curso. A intenção é oferecer ferramentas com ações ações psicoeducativas, para que os mesmos possam estar mais aptos para promover o cuidado e possibilitar uma melhor qualidade de vida ao idoso que vive com a patologia degenerativa.

As atividades têm início no dia 25 de novembro e são desenvolvidas por uma equipe formada por uma enfermeira e bolsistas das áreas de Enfermagem.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (32) 3215-4694.



Alzheimer | Conscientização