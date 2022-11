Foto: Polícia Civil de Minas Gerais - Novo delegado a assumir a 1ª DRPC, Márcio Savino

Foi nomeado para assumir a 1ª Delegacia Regional da Polícia Civil (DRPC), que pertence ao 4º Departamento, na Zona da Mata mineira, o delegado Márcio Roberto Savino Lopes. O delegado assume o lugar do delegado Armando Avólio Neto, que esteve à frente da regional desde 2018, quando assumiu o cargo.

De acordo com ele, será dado continuidade aos projetos da gestão anterior. Ainda de acordo com ele, será implantado algumas mudanças, como o fim das delegacias especializadas de roubos, homicídio e antidrogas. “O fim das especializadas foi uma medida necessária neste momento, onde necessitamos aproximar a Polícia Civil, através das delegacias distritais, do público. As investigações, hora em curso, continuarão, agora com as delegacias dos bairros.”



Além disso, o mais novo a assumir a 1ªDRPC, informou que pretende colocar uma nova delegada para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que contará com três delegadas, com o intuito de acelerar o atendimento as mulheres. O delegado Márcio Savino também informou que haverá a criação do projeto FRIDA, que trás atendimento virtual as mulheres vítimas de violência doméstica, além nomear uma delegada específica para atender no Núcleo de Atendimento às Ocorrências de Maus Tratos a Animais, dando celeridade aos procedimentos, assim como dará atenção maior ao Núcleo do Idoso, que passará por mudanças.

Dentro da 1ª DRPC, foi criado o Grupo de Resposta Rápida (GRR). O grupo será responsável pela apuração das infrações penais que necessitem de repressão uniforme e rápida, que irá atuar em toda região da 1º Delegacia Regional de Juiz de Fora.





Tags:

1ª Delegacia Regional de Policia Civil | Delegado Márcio Savino | Novo delegado | Polica Civil