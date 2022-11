Divulgação Prefeitura de Juiz de Fora - Trafego flui normalmente pelo espaço após a realização do reparo

O trecho da Avenida Itamar Franco na altura da Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra (Acispes) foi concluída com o asfaltamento na tarde desta quinta-feira (17), o trafego, que foi interrompido pela manhã, foi retomado antes das 16h, para a realização de um conserto no sistema de drenagem. A intervenção emergencial deixou o trânsito na Avenida Itamar Franco fechado para veículos no sentido Centro a partir do trevo da Ascomcer, até a Rua Dr Dirceu de Andrade, que é a Rua em que está localizada Maternidade Therezinha de Jesus.



O reparo foi realizado pela Secretaria de Obras, ao longo do dia, todos os ônibus urbanos que transitam no trecho foram desviados pela Ladeira Alexandre Leonel e retornaram para a Avenida Itamar Franco somente a partir da Rua Antônio Passarela.

Por outro lado, motoristas que seguiam do Campus da UFJF e dos bairros Aeroporto e Dom Orione fizeram desvio pelo bairro Dom Bosco, pela Rua Vicente Beghelli e em seguida pela Rua Monsenhor Gustavo Freire para acessar a Itamar Franco.

Quem seguiu da Avenida Deusdedith Salgado e do Cascatinha teve a opção de desvio pela Ladeira Alexandre Leonel. Agentes de transporte e trânsito atuaram ao longo do dia no entorno da obra para orientar o trânsito.



FOTO: Divulgação Prefeitura de Juiz de Fora - Reparo teve início às 6h desta quinta-feira (17)

Divulgação Prefeitura de Juiz de Fora - Reparo teve início às 6h desta quinta-feira (17)

Tags:

Alagamentos | Chuva | Guarus | Léo Vieira | Niterói | Obras | Rede de drenagem | Vereador